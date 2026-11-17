Exdirector de Nvidia testificará el 1 de diciembre ante el Congreso de EE.UU.
Tras renunciar por un escándalo de presunto espionaje que golpeó las acciones de Nvidia, el ex-CEO Jensen Huang testificará el 1 de diciembre ante el Congreso de EE. UU.
Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, comparecerá ante tres comisiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 1 de diciembre, según informaron este martes los legisladores, para dar su testimonio sobre el escándalo por la exportación de chips a China.
Huang, uno de los promotores más reconocidos de la IA en la industria tecnológica, renunció el 12 de noviembre, cuando se supo que había mantenido relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.
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“Esperamos con interés escuchar a Jensen Huang y a Tim Teter (consejero general de Nvidia) sobre su papel en una posible violación de nuestra seguridad nacional”, afirmaron en un comunicado conjunto los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores, Inteligencia y China de la Cámara de Representantes.
El escándalo ha afectado a las acciones de Nvidia, hasta hace poco la empresa en bolsa más valiosa del mundo.
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