BERLIN, GERMANY - OCTOBER 21: Jensen Huang, CEO of NVIDIA, presents new NVIDIA Vera Rubin DSX Pod Full-Stack Modular AI Factory as he gives a keynote address at the Berlin GPU Technology Conference (GTC) on October 21, 2026 in Berlin, Germany. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Sean Gallup / Fotógrafo de plantilla) / Sean Gallup

Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, comparecerá ante tres comisiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 1 de diciembre, según informaron este martes los legisladores, para dar su testimonio sobre el escándalo por la exportación de chips a China.

Huang, uno de los promotores más reconocidos de la IA en la industria tecnológica, renunció el 12 de noviembre, cuando se supo que había mantenido relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

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“Esperamos con interés escuchar a Jensen Huang y a Tim Teter (consejero general de Nvidia) sobre su papel en una posible violación de nuestra seguridad nacional”, afirmaron en un comunicado conjunto los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores, Inteligencia y China de la Cámara de Representantes.

El escándalo ha afectado a las acciones de Nvidia, hasta hace poco la empresa en bolsa más valiosa del mundo.

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