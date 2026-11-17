Luego de las recientes alteraciones de orden público que se han registrado en el departamento del Huila, el presidente colombiano Abelardo De La Espriella anunció una serie de medidas que se tomarán para fortalecer la seguridad en el territorio.

El mandatario aseguró, a través de su cuenta de X, que está siguiendo de cerca la situación en el departamento: “Es una tierra que llevo en el corazón y que merece todo el apoyo, toda la atención y toda la protección del Estado”.

En ese sentido, anunció las siguientes medidas para atender la situación en Huila:

Refuerzo militar: Según anunció De La Espriella, a partir de la próxima semana comenzará a llegar al departamento un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 13 (FUDRA 13). BOSUR: Se pondrá en marcha el Bloque de Seguridad Urbana y Rural (BOSUR) en Neiva, fortaleciendo operaciones contra estructuras criminales en la capital del departamento. Protección de estaciones de Policía: Con la instalación de mallas de protección y elementos antidrones, el ministerio de Interior agilizará el reforzamiento de la seguridad de 12 estaciones de policía. Seguridad en los peajes: Se activará un plan especial de reforzamiento de la seguridad en los peajes, con presencia de Ejército y Policía. Protección de infraestructura crítica: Se reforzará la seguridad de la infraestructura crítica del Estado en todo el departamento, a través de un plan especial.

El presidente aseguró que defenderá al Huila con toda la capacidad y fuerza legítima del Estado:

“El Huila no está solo. No voy a permitir que los narcoterroristas intimiden a sus habitantes ni pretendan arrebatarle al Estado el control del territorio”, manifestó.

¿Qué pasó en el Huila?

El departamento del Huila ha sido escenario de diferentes hechos que alteraron el orden público en los días recientes.

Entre los últimos hechos, el pasado domingo 15 de noviembre se registró un atentado contra el peaje que conduce de Neiva hacia Bogotá.

Una moto marca XTZ de color blanco fue detonada en el lugar, ocasionando daños en parte de la infraestructura. No se reportaron personas lesionadas.

En contexto: Atentado terrorista: Activan explosivo en el peaje que de Neiva conduce a Bogotá

Por otro lado, este lunes festivo 16 de noviembre, se reportó un ataque contra las instalaciones de la estación de Policía del municipio de El Pital, Huila.

Según informó la Policía, un artefacto explosivo fue lanzado desde un dron, dejando un uniformado herido en su pie derecho y daños materiales en el lugar.

En contexto: Nuevo ataque con explosivos contra la Policía en El Pital, Huila