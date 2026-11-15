Atentado contra peaje Neiva-Aipe obliga al cierre parcial preventivo de las tres casetas del Huila

Neiva

Un atentado con explosivos contra el peaje ubicado en la vía que comunica a Neiva con Aipe, norte de la ciudad, generó preocupación durante la madrugada de este domingo. De acuerdo con las primeras versiones, varios sujetos habrían dejado una motocicleta en uno de los carriles y escapado en otro vehículo.

Una moto marca XTZ de color blanco, fue detonada, la cual ocasionó daños en parte de la infraestructura, no se reportaron personas lesionadas. Los trabajadores que se encontraban en el lugar lograron reaccionar oportunamente y ponerse a salvo. Las autoridades implementaron restricciones parciales en la circulación vehicular.

Ante el panorama de inseguridad, la Concesionaria Ruta al Sur dispuso el cierre parcial preventivo de los tres peajes que tiene bajo su operación en el departamento. La decisión también estuvo relacionada con una posible alerta por la presencia de un vehículo abandonado en el carril siete del peaje Los Cauchos, localizado sobre la Ruta 45.

Los puntos que permanecen militarizados son Los Cauchos, en la vía Neiva-Campoalegre; Laberinto, en jurisdicción del municipio de Gigante, y Altamira, en el sur del departamento. La situación mantiene en alerta a las autoridades, para brindar seguridad a los viajeros.