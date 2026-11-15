Alerta por explosivos obliga al cierre de la Ruta 45 en el peaje Los Cauchos, en el Huila

Neiva

Cerrado permanece el corredor vial de la Ruta 45, entre Neiva y Campoalegre, en ambos sentidos, luego de que las autoridades encontraran un automóvil sospechoso en la talanquera del peaje Los Cauchos, que presuntamente estaría acondicionado con explosivos.

Según las primeras informaciones, un hombre habría llegado al lugar hacia la 1:00 de la madrugada de este domingo y dejado el vehículo abandonado. Posteriormente, el sujeto habría escapado, situación que encendió las alarmas y motivó la intervención de las autoridades.

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Ante el riesgo que representaría la posible carga explosiva, el sector permanece acordonado y bajo estrictas medidas de seguridad. Se espera la llegada de unidades antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército, que tendrán a su cargo la inspección y los procedimientos para neutralizar cualquier amenaza.

Mientras se supera la emergencia, las autoridades habilitaron desvíos por los corredores Rivera–Riverita y Neiva–El Juncal–Hobo. Se recomienda a los viajeros atender las indicaciones de los organismos de seguridad. El cierre genera importantes dificultades de movilidad en el centro y sur del departamento del Huila.