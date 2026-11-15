Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 nov 2026 Actualizado 14:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Alerta por explosivos obliga al cierre de la Ruta 45 en el peaje Los Cauchos, en el Huila

Un vehículo sospechoso fue abandonado en la talanquera del peaje y obligó a suspender el tránsito vehicular.

Habilitaron desvíos por los corredores Rivera–Riverita y Neiva–El Juncal–Hobo. Foto Redes Sociales.

Habilitaron desvíos por los corredores Rivera–Riverita y Neiva–El Juncal–Hobo. Foto Redes Sociales.

Habilitaron desvíos por los corredores Rivera–Riverita y Neiva–El Juncal–Hobo. Foto Redes Sociales.
Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

Cerrado permanece el corredor vial de la Ruta 45, entre Neiva y Campoalegre, en ambos sentidos, luego de que las autoridades encontraran un automóvil sospechoso en la talanquera del peaje Los Cauchos, que presuntamente estaría acondicionado con explosivos.

Según las primeras informaciones, un hombre habría llegado al lugar hacia la 1:00 de la madrugada de este domingo y dejado el vehículo abandonado. Posteriormente, el sujeto habría escapado, situación que encendió las alarmas y motivó la intervención de las autoridades.

Ante el riesgo que representaría la posible carga explosiva, el sector permanece acordonado y bajo estrictas medidas de seguridad. Se espera la llegada de unidades antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército, que tendrán a su cargo la inspección y los procedimientos para neutralizar cualquier amenaza.

Mientras se supera la emergencia, las autoridades habilitaron desvíos por los corredores Rivera–Riverita y Neiva–El Juncal–Hobo. Se recomienda a los viajeros atender las indicaciones de los organismos de seguridad. El cierre genera importantes dificultades de movilidad en el centro y sur del departamento del Huila.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado