La Alcaldía de Barranquilla intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos hoteleros de la ciudad, como parte de las medidas de seguridad y prevención previas a la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano.

Las jornadas buscan garantizar la seguridad y el bienestar de los miles de visitantes que llegarán a la capital del Atlántico para disfrutar del encuentro deportivo, así como proteger a los habitantes de la ciudad.

Los controles se realizan de manera articulada entre las secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico, la Policía de Turismo y Migración Colombia, en el marco del Plan de Acción Territorial para combatir la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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Con estas acciones, el Distrito busca fortalecer la vigilancia en el sector hotelero, promover la protección de los derechos humanos y prevenir cualquier modalidad de explotación durante la temporada de alta afluencia turística.

Demanda hotelera se dispara en Barranquilla

Mario Muvdi, presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, aseguró que la demanda de alojamiento ha aumentado considerablemente y estimó que la ocupación hotelera estaría llegando al 100 %, ante la llegada de aficionados, periodistas y representantes de los equipos participantes.

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“Pienso que estamos al 100%. La mayoría de hoteles ya están esperando confirmación de reserva, pero unas que se cancelen, otras que se venden enseguida. Así que hay que seguir esperando que la gente siga insistiendo”, manifestó dirigente gremial.