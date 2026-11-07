Barranquilla alista su oferta turística para recibir visitantes de la final de la Sudamericana

Barranquilla fortalece su preparación para recibir a los visitantes nacionales e internacionales que llegarán a la ciudad con motivo de la final de la Copa Sudamericana, programada para el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano. Como parte de esta estrategia, la Administración Distrital promovió un recorrido con operadores turísticos, agencias de viajes y guías para dar a conocer los principales atractivos y experiencias que ofrece la capital del Atlántico.

La jornada, liderada por la Oficina de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, en articulación con Transmetro y Puerta de Oro, incluyó una visita al Caimán del Río. Allí, los participantes conocieron su oferta gastronómica y la experiencia que ofrece este espacio, donde se integran los sabores locales, el río Magdalena y el Gran Malecón.

Recorrido por los atractivos de la ciudad

La agenda continuó a bordo del BaqTour, el autobús turístico operado por Transmetro, con paradas en lugares de interés como el Museo a Cielo Abierto, La Aduana y el estadio Édgar Rentería. Durante el recorrido, los asistentes también conocieron las alternativas de movilidad y las posibilidades de articular este servicio con diferentes experiencias turísticas para los visitantes.

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“Desde Transmetro ponemos a disposición de propios y visitantes nuestra red de servicios troncales y alimentadores, que les permite movilizarse y conectarse con diferentes sectores y puntos de interés de Barranquilla. Además, contamos con la Ruta Chévere, un servicio pensado especialmente para acercar a los visitantes a algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad”, explicó María del Pilar Mayor, gerente de Transmetro.

Como parte de la estrategia de promoción, también fue presentada la plataforma oficial visit.barranquilla.gov.co, donde los turistas podrán consultar información sobre hoteles, restaurantes, atractivos, actividades y opciones de movilidad para organizar su estadía. Con estas iniciativas, Barranquilla busca fortalecer su oferta turística y aprovechar la final de la Copa Sudamericana como una vitrina internacional para mostrar su riqueza cultural, gastronómica y patrimonial.