Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 nov 2026 Actualizado 21:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Copa Sudamericana de fútbol podría generar US$21 millones y recibir mas de 125.000 visitantes

El encuentro futbolistico proyecta una ocupación hotelera del 100%

Remodelación del Estadio Metropolitano. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Remodelación del Estadio Metropolitano. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Remodelación del Estadio Metropolitano. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Fabián Lesmes

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla movería cerca de 22 millones de dólares. Además, generaría el 100% de la ocupación hotelera de la ciudad.

Asimismo, Barranquilla podría recibir más de 125.000 visitantes nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que ya son 6 vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla que ya han sido confirmados por el alcalde Alejandro Char.

Lea también:

Más información

“La final de la Copa Sudamericana 2026 proyecta Barranquilla como destino internacional y abre grandes expectativas para el comercio, el turismo, la gastronomía, el transporte y el servicio en general. Desde el Comité Intergremial Unido por el Atlántico, destacamos la importancia de este acontecimiento deportivo”. Así lo aseguró Zandra López, directora del comité Intergremial unidos por el Atlántico.

La dirigente gremial consideró que estas proyecciones son positivas para la ciudad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado