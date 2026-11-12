Copa Sudamericana de fútbol podría generar US$21 millones y recibir mas de 125.000 visitantes

La Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla movería cerca de 22 millones de dólares. Además, generaría el 100% de la ocupación hotelera de la ciudad.

Asimismo, Barranquilla podría recibir más de 125.000 visitantes nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que ya son 6 vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla que ya han sido confirmados por el alcalde Alejandro Char.

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“La final de la Copa Sudamericana 2026 proyecta Barranquilla como destino internacional y abre grandes expectativas para el comercio, el turismo, la gastronomía, el transporte y el servicio en general. Desde el Comité Intergremial Unido por el Atlántico, destacamos la importancia de este acontecimiento deportivo”. Así lo aseguró Zandra López, directora del comité Intergremial unidos por el Atlántico.

La dirigente gremial consideró que estas proyecciones son positivas para la ciudad.