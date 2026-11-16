La empresa Air-e Intervenida anunció una jornada de trabajos de mantenimiento, reparación y poda preventiva de redes eléctricas para este martes 17 de noviembre, que ocasionará interrupciones del servicio en sectores de Barranquilla, Juan de Acosta, Luruaco y Repelón. Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica, prevenir fallas y garantizar la seguridad de las redes que abastecen a estas comunidades.

En Barranquilla, los trabajos se concentrarán en el barrio La Luz, donde personal técnico reparará un reconectador entre las 8:40 de la mañana y las 4:40 de la tarde. Las labores comprenderán el sector de las calles 6 a la 16, entre las carreras 21 y 25.

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Por otra parte, en el corregimiento de San José de Saco, municipio de Juan de Acosta, se realizarán labores de poda de árboles cercanos a las redes eléctricas entre las 8:10 de la mañana y las 3:45 de la tarde. La intervención se desarrollará en las calles 1 a la 9, entre las carreras 4 y 11.

Luruaco y Repelón estarán ocho horas sin servicio de energía

La jornada también contempla trabajos de poda preventiva en inmediaciones de la línea que suministra energía a Luruaco, Repelón y sus zonas rurales. Estas actividades se realizarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, periodo durante el cual estarán sin servicio los municipios de Luruaco y Repelón, además de los corregimientos y poblaciones de Rotinet, Cien Pesos, Santa Cruz, San Juan de Tocagua, La Puntica, Hibácharo, Pendales, Los Límites, Arroyo de Piedra, Las Caras, Las Tablas, Arroyo Negro, Palmar de Candelaria, El Peñique, Molinero, Isabel López, Colombia, La Peña y Villa Rosa.

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La suspensión también cobijará la carretera Cordialidad-Repelón-Villa Rosa, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y las estaciones de bombeo de Repelón y Rotinet. Ante estas intervenciones, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias y organizar sus actividades durante los horarios establecidos por la empresa.

Finalmente, Air-e reiteró el llamado a los usuarios residenciales y comerciales para hacer un uso racional y eficiente de la energía, teniendo en cuenta los efectos del fenómeno de El Niño. La compañía insistió en la importancia de adoptar hábitos de ahorro energético en los hogares y establecimientos comerciales.