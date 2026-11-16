Tribunal de Barranquilla alerta por posible reducción salarial de jueces con la reforma tributaria

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla manifestó su preocupación por los posibles efectos del Proyecto de Ley 477 de 2026 sobre los ingresos de jueces y magistrados, y solicitó la intervención de las principales autoridades de la Rama Judicial para gestionar ante el Gobierno Nacional y el Congreso medidas frente a esta situación.

A través de un oficio dirigido a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, la corporación pidió su interlocución ante el Ministerio de Hacienda, la Vicepresidencia de la República y el Congreso. En el documento advierte sobre las “graves consecuencias económicas que la reforma tributaria podría ocasionar en los ingresos de los servidores judiciales”.

Eliminación de exenciones tributarias genera preocupación

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la derogatoria de los numerales 7 y 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario, contemplada en el proyecto de ley. Sobre este aspecto, el Tribunal señala que “la eliminación de estas exenciones podría traducirse en una reducción sustancial de los ingresos disponibles de jueces y magistrados, afectando la capacidad adquisitiva y estabilidad económica”.

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La corporación también invocó las garantías contempladas en el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, relacionadas con la protección de la remuneración de los servidores judiciales frente a su disminución. Finalmente, insistió en que “unas condiciones económicas dignas constituyen también una garantía esencial de la independencia y autonomía judicial”. El oficio está firmado por Carlos Andrés Pérez Alarcón, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla.