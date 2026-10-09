Caldas está de fiesta: cuatro municipios están de celebración este puente festivo de octubre

Concierto Perreo al parque 'Disfruta ya' en la Fiestas del Regreso en Anserma, Caldas. Foto: @gobiernodeanserma.

Caldas

Fiestas tradicionales, festivales, música y gastronomía hacen parte de la agenda de las ferias y fiestas este fin de semana en cuatro municipios del departamento, pero además, ofrecen a los turistas una variada agenda cultural, turística y comercial que invita a locales y turistas a recorrer Caldas para descubrir experiencias en cada población.

“Quienes piensen en hacer un viaje familiar, con amigos o pareja, pueden elegir el Eje Cafetero y especialmente Caldas. Tenemos municipios donde hay fiestas con estupendas programaciones que contribuirán al departamento, por eso Caldas es natural y es natural llevar a Caldas”, manifiesta Juanita Espeleta Noreña, secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas.

Le puede interesar: Evento Toros y Ciudad en Manizales se aplazó por espera de fallo del Consejo de Estado

Además, el sábado 10 de octubre se llevará a cabo en Neira el tercer distrito de reactivación donde habrá conciertos, feria gastronómica, coctelera y emprendimientos, de esa manera, se proyecta recuperar la economía departamental.

Agenda de festividades

Anserma: versión 25 de las Fiestas del Regreso que van del 7 al 12 de octubre, una celebración que reúne tradición, cultura y el reencuentro de propios y visitantes.

Manzanares: edición 20 del Día del manzanareño que va del 8 al 12 de octubre, una celebración que exalta la identidad y las tradiciones del conocido también como ‘el municipio cordial de Caldas’.

La Dorada: XIII Carnaval del Río y el Sol, una fiesta que destaca la identidad ribereña y la alegría del Magdalena Caldense.

Pácora: XXIV Fiestas del Agua, del 9 a 12 de octubre, una celebración que honra la identidad y las tradiciones del municipio.