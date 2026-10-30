Más de 1.300 uniformados de la Policía Caldas desplegados en sitios estratégicos en puente festivo

Caldas

Las autoridades desplegarán su presencia en todo el departamento de Caldas mediante dispositivos de seguridad, prevención y movilidad para acompañar a propios y turistas en la celebración de ‘halloween’ y puente festivo de ‘Todos los santos’. En total, serán 1.300 uniformados de la policía de diferentes especialidades y grupos operativos que desarrollarán acciones preventivas para fortalecer la seguridad y brindar atención oportuna a los requerimientos de la ciudadanía durante las festividades.

En material vial, más de 100 policiales estarán en ocho puntos estratégicos del departamento con actividades de regulación, prevención y control vial en las jornadas de éxodo y retorno para reducir los factores de riesgo. La policía invita a los viajeros a revisar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos antes de emprender el recorrido, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y recomiendan hacer pausas activas en trayectos prolongados.

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“Reforzamos nuestras capacidades en los 25 municipios de la jurisdicción con especial atención donde habrá eventos culturales, deportivos y festividades. Allá fortaleceremos las acciones de prevención, vigilancia y acompañamiento para garantizar la seguridad, la tranquilidad de propios y visitantes. Durante la celebración del Día dulce, cuidarnos es tarea de todos, más sonrisas, menos riesgos; invitamos a padres y cuidadores a mantener una supervisión permanente de los menores al reclamar los dulces y revisar su estado”, indica El teniente coronel Luis Fonseca Tuta, subcomandante de la Policía Caldas.

Dentro de las celebraciones que se llevarán a cabo este fin de semana en Caldas, aparte de la noche de ‘halloween’, son el Festival Nacional del Pasillo en Aguadas, las Fiestas del Hacha en Pensilvania, las Fiestas del recolector en la vereda El Trébol en Chinchiná y las de Las Toldas en el corregimiento de Montebonito en Marulanda.