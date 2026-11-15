Armenia

En efecto el Quindío fue seleccionado para la construcción de una nueva central de beneficio de café, que estará ubicada en el sector de La Bella del municipio de Calarcá.

Es de anotar que esta iniciativa hace parte de los recursos destinados por la Federación Nacional de Cafeteros para la construcción de tres centrales de beneficio en zonas afectadas por el terremoto, donde numerosas familias caficultoras perdieron sus instalaciones y equipos para el procesamiento del grano.

Para seleccionar las ubicaciones se presentaron siete propuestas de diferentes departamentos, entre ellos Quindío, Caldas, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca y Tolima. Finalmente, el proyecto presentado por el Quindío fue incluido entre las tres iniciativas seleccionadas.

Carlos Alberto Cardona, representante del Quindío ante el Comité Directivo y Nacional de la Federación manifestó que la central estará dotada de infraestructura y equipos modernos para realizar procesos de beneficio de manera eficiente y con estándares que permitan mantener la calidad del café y favorecer su comercialización en mejores condiciones.

“Se presentaron siete puntos y se logró con mi pedido de algunos compañeros de que nos ayudaran para que la el sitio escogido en el departamento del Quindío, en el municipio de Calarcá, más exactamente en La Bella, fuera tenido en cuenta para la construcción de esta central de beneficio y así logramos de que estuviera incluido dentro de ese listado de los tres que prontamente se le dará inicio ya con el área de influencia importante”, indicó.

Afirmó: “Pronto les estaremos dando a conocer cuando es el cronograma para dar la inauguración de esta central, pero es un hecho muy relevante de que se haya logrado en conjunto con todos los demás compañeros del comité directivo, que el departamento del Quindío, el municipio de Calarcá y el sitio escogido en La Bella de donde el comité es propietario del lote donde se construirá esta ecentral pueda llegar a un feliz término y tener un beneficio muy importante para los cafeteros”.

Vale resaltar que la zona de influencia de la nueva central comprenderá principalmente municipios como Calarcá, Córdoba, Buenavista, Génova y Pijao. Lo anterior busca beneficiar a productores que resultaron afectados por el terremoto y que requieren alternativas para procesar sus cosechas.