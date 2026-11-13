Bajos precios, altos costos de producción y baja cosecha, alerta de los cafeteros desde el Quindío

Armenia

Tenemos una bonanza a la inversa por bajos precios, altos costos de producción y baja cosecha así lo alertaron los representantes de dignidad cafetera y agropecuaria reunida en Armenia, urgen acciones para defender al productor

El hotel Mocawa de Armenia fue el epicentro del Foro Cafetero Nacional, con el lema “una cita para oír y ser oídos” liderado por el movimiento de Dignidad Agropecuaria Colombiana, y Dignidad Cafetera Nacional.

El evento se realizó en el cuarto piso del hotel Mocawa de Armenia donde abordaron tres temas principales, el Catastro Multipropósito, avances, oportunidades y retos, segundo tema ingreso cafetero, precio y efecto del clima en la calidad del café y contrato de administración del Fondo nacional del café, principales aspectos y discusiones con el sector.

Más información Dignidad Agropecuaria cuestiona 100 días del presidente Abelardo de la Espriella

Alfonso Osorio del departamento del Cauca, de Dignidad Agropecuaria “principalmente hay una crisis que podíamos decir perfecta y muy grave para los cafeteros, que es bajo precio, altos costos de producción y poca cosecha, esos tres aspectos juntos hacen una crisis terrible y hay que sumarle dos, alta cosecha en Brasil, que ha sido un 20% más con respecto al año pasado y también mala calidad por el verano y por la broca. Creo que, si eso no cambia, la crisis que se viene sería terrible”

¿Qué llamado a hacer al Gobierno Nacional? Don Alfonso: hoy hubo una intervención del directivo nacional del Fondo de Estabilización de Precios y ahí empezamos a tener la primera dificultad y desacuerdo.

Ellos, en nombre del gobierno o en nombre de este fondo, que es un fondo alimentado por los cafeteros, dicen que producir una arroba de café está en 168 y 170.000 pesos, y nosotros decimos que puede pasar de 250.000 pesos la arroba, si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser muy complicado y desde ahora desde ahora hay que decirle al gobierno que hay que ponerse a mirar cómo son de verdad los costos de producción, explicó el cafetero.

Vanessa Porras

¿Se hablan de muchos compromisos, pero en la realidad no se ven? Don Alfonso: hay que mirar, por ejemplo, temas de créditos, altos costos de fertilizantes y agroinsumos. Hay que mirar temas de embargos y de y de incumplimiento de créditos que se le va acercando a los cafeteros y en ese sentido el gobierno tiene que empezar a ponerse serio en el tema.

¿Uno podría decir que el cafetero hoy está en una bonanza a la inversa? Por supuesto, esa es una muy buena conclusión. Estamos en una bonanza a la inversa.