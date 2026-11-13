Bajos precios, altos costos de producción y baja cosecha, alerta de los cafeteros desde el Quindío
Más de 200 cafeteros de los movimientos Dignidad Agropecuaria y Cafetera se dieron cita en Armenia
Armenia
Tenemos una bonanza a la inversa por bajos precios, altos costos de producción y baja cosecha así lo alertaron los representantes de dignidad cafetera y agropecuaria reunida en Armenia, urgen acciones para defender al productor
El hotel Mocawa de Armenia fue el epicentro del Foro Cafetero Nacional, con el lema “una cita para oír y ser oídos” liderado por el movimiento de Dignidad Agropecuaria Colombiana, y Dignidad Cafetera Nacional.
El evento se realizó en el cuarto piso del hotel Mocawa de Armenia donde abordaron tres temas principales, el Catastro Multipropósito, avances, oportunidades y retos, segundo tema ingreso cafetero, precio y efecto del clima en la calidad del café y contrato de administración del Fondo nacional del café, principales aspectos y discusiones con el sector.
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Alfonso Osorio del departamento del Cauca, de Dignidad Agropecuaria “principalmente hay una crisis que podíamos decir perfecta y muy grave para los cafeteros, que es bajo precio, altos costos de producción y poca cosecha, esos tres aspectos juntos hacen una crisis terrible y hay que sumarle dos, alta cosecha en Brasil, que ha sido un 20% más con respecto al año pasado y también mala calidad por el verano y por la broca. Creo que, si eso no cambia, la crisis que se viene sería terrible”
¿Qué llamado a hacer al Gobierno Nacional? Don Alfonso: hoy hubo una intervención del directivo nacional del Fondo de Estabilización de Precios y ahí empezamos a tener la primera dificultad y desacuerdo.
Ellos, en nombre del gobierno o en nombre de este fondo, que es un fondo alimentado por los cafeteros, dicen que producir una arroba de café está en 168 y 170.000 pesos, y nosotros decimos que puede pasar de 250.000 pesos la arroba, si no nos ponemos de acuerdo en eso, va a ser muy complicado y desde ahora desde ahora hay que decirle al gobierno que hay que ponerse a mirar cómo son de verdad los costos de producción, explicó el cafetero.
Vanessa Porras
¿Se hablan de muchos compromisos, pero en la realidad no se ven? Don Alfonso: hay que mirar, por ejemplo, temas de créditos, altos costos de fertilizantes y agroinsumos. Hay que mirar temas de embargos y de y de incumplimiento de créditos que se le va acercando a los cafeteros y en ese sentido el gobierno tiene que empezar a ponerse serio en el tema.
¿Uno podría decir que el cafetero hoy está en una bonanza a la inversa? Por supuesto, esa es una muy buena conclusión. Estamos en una bonanza a la inversa.
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...