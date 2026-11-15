500 solicitudes en la ruta buscadora de personas dadas por desaparecidas en seis departamentos

Armenia

La plaza de la quindianidad en Armenia fue epicentro de la culminación de la ruta buscadora que inició el pasado 27 de julio en Pereira con el objetivo de acercar las personas que viven el drama de los desaparecidos en el marco del conflicto armado y lograr apoyarlos en el proceso de búsqueda entendiendo que por la ubicación geográfica es complejo el desplazamiento a las sedes de la entidad.

El coordinador regional del suroccidente Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Andrés Salazar señaló que ha sido gratificante el recorrido al haber visitado más de 60 municipios y atendido más de 700 personas en cinco departamentos del país como Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

“muy contentos porque ha sido una ruta que inició en el Eje Cafetero, en Pereira, el 27 de julio y cierra hoy aquí en la ciudad de Armenia después de haber visitado más de 60 municipios, haber atendido más de 700 personas, casi 6,000 km recorridos, cinco departamentos visitados desde acá, desde el Eje Cafetero hasta la frontera con Ecuador, Ipiales, Tumaco. Y el balance ha sido muy bonito porque la idea de la estrategia de la de la ruta buscadora era romper las barreras del Estado para llegar allí donde están las víctimas, donde están las familias y las personas que buscan seres queridos desaparecidos”, destacó.

Explicó que de las 700 personas atendidas en el marco de la Ruta Buscadora obtuvieron cerca de 500 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas y el mismo número de tomas de muestras biológicas.

Resaltó que el recorrido fue establecido por un equipo conformado por cinco personas entre orientadoras humanitarias que lograron llegar a los diferentes territorios del suroccidente del país.

“En cuanto a cifras, estuvimos recorriendo durante 4 meses el suroccidente del país, visitando departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. De todos esos departamentos visitamos cerca de 60 municipios, 58 para ser exactos y corregimientos también, dos corregimientos. Atendimos a 700 personas en todos esos municipios”, dijo.

Agregó: “De esas 700 personas casi 500 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas, el mismo número de toma de muestras biológicas, que es una toma de muestra de sangre para poder cotejar la información genética de la persona que busca con la de una posible persona que estaría ya en Medicina Legal o en un cementerio cuando presumimos que la persona desaparecida está muerta”.

Ruta buscadora en Armenia- Juan Pablo González Ampliar Ruta buscadora en Armenia- Juan Pablo González Cerrar

Afirmó que en el departamento del Quindío cuentan con un registro de 685 personas dadas por desaparecidas y la mayoría está concentrada en Armenia por eso decidieron culminar la estrategia de la ruta en la ciudad.