Será demolida manualmente la iglesia del municipio de Montenegro en el Quindío: Alcalde

Armenia

Uno de los municipios más afectados por el terremoto es el de Montenegro que, aunque no tuvo muertos si fue afectado altamente en su infraestructura.

Y es que la parroquia San José es una iglesia de 100 años de tradición que registró daños estructurales provocados por el terremoto del pasado 10 de agosto, sin embargo, un comunicado de la Diócesis hablaba de restauración y/o reconstrucción de 2 templos emblemáticos del Quindío como son la Basílica Menor Jesús, María y José de Quimbaya y el Templo San José y casa cural de Montenegro.

El alcalde del municipio, Gustavo Pava informó que la Diócesis avanzará en el proceso de demolición puesto que el reforzamiento es para la iglesia del municipio de Quimbaya.

Explicó que de acuerdo con el diálogo establecido con Monseñor le informaron que no será con máquinas sino de manera manual por lo que la empresa Capital hará todo el proceso.

“La diócesis va a avanzar y con la demolición. Sino que hay que saber leer el comunicado de prensa que dice reconstrucción o reforzamiento. La de Quimbaya se va a reforzar y la de nosotros va a una reconstrucción que es la demolición completa. Eso no lo han aclarado, pero hay que saber leer el el comunicado de prensa y yo llamé al obispo, llamé a Carlos, me dijeron, “No, Gustavo, no vamos a utilizar máquinas para la demolición. Vamos a reconstruirla ¿Quién lo va a hacer? La nación. La empresa Capital va a reconstruir la iglesia y va a demoler manualmente. No va a haber una explosión ni será demolición con máquinas", aclaró.

En cuanto a la reconstrucción en general en el municipio dio a conocer que todo se ha establecido mediante gestión puesto que ya iniciaron con la construcción del nuevo hogar infantil Pilatunas que alberga más de 200 niños y niñas. Del mismo modo, sostuvo que con el Banco Mundial de Alimentos ha logrado beneficiar a 915 familias con un incentivo económico durante tres meses.

“Hoy está el Banco Mundial de Alimentos. En la primera gestión me gestioné 500 familias y en la segunda me gestioné 415 que les dan Un incentivo a cada familiar de un núcleo. Si son cinco, le dan 500, le dan 600.000 pesos mensuales durante tres meses”, explicó.

Asimismo, indicó que desde el Fondo Milagro le dieron a conocer los mejoramientos de vivienda que son 30 millones de pesos para quienes están en la base de datos de la unidad de riesgo.

“También ya llegó el Fondo Milagro y me dijo, “Vamos a sacar la lista para los mejoramientos de vivienda que son 30 millones de pesos para las personas que están en la base de datos de la Unidad de Riesgo, Y ahí seguimos avanzando. Obviamente hay que tener paciencia. Nosotros dependemos de la plata a nivel nacional y seguimos avanzando para que Montenegro lo podamos dejar caminando en toda la reconstrucción. ”, destacó.

Fue claro que por fortuna las instituciones educativas del municipio estaban asegurados lo que permite una reconstrucción, por ahora apoyan el proceso con carpas y módulos.

Añadió que el padre de la iglesia tiene la resolución para el proceso total de demolición y ya cumplen con toda la reglamentación.