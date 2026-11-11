¿Dónde está la plata del Fondo Milagro para damnificados en Quindío? Miguel Grisales, congresista

Armenia

Al Quindío no ha llegado ni un solo peso de las donaciones del Fondo Milagro: Miguel Grisales

En plenaria del Congreso de la República, el representante a la Cámara por el Quindío del Pacto Histórico, Miguel Grisales, advirtió que, a tres meses del terremoto, al departamento no ha llegado ni un solo peso de las donaciones recaudadas a través del Fondo Milagro para atender a las comunidades afectadas.

Es que tres meses después del terremoto, las familias damnificadas del Quindío siguen esperando que los recursos provenientes de donaciones nacionales e internacionales se traduzcan en soluciones concretas. El representante a la Cámara cuestionó la distribución de los recursos anunciados y exigió respuestas sobre su destinación.

El congresista cuestionó las cifras anunciadas por el Fondo Milagro, al considerar que resultan insuficientes frente a la magnitud de las afectaciones en el departamento.

“Anuncian $ 332.000 millones para intervenir 7.385 viviendas en todo el país, una cifra inferior a las 9.825 viviendas destruidas solamente en el Quindío. También anuncian $ 4.600 millones para entregar 920 apoyos de $ 5 millones a pequeños comerciantes en todo el territorio nacional, cuando en nuestro departamento tenemos 4.566 unidades económicas afectadas”, señaló Grisales.

Cortesía comunicaciones Miguel Grisales

Asimismo, el representante cuestionó la falta de respuestas de fondo y a cabalidad por parte de la primera dama frente a la administración y destinación de los recursos provenientes de las donaciones, que deberían traducirse en ayudas para las familias damnificadas.