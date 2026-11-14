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14 nov 2026 Actualizado 13:35

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En partido del Deportes Quindío y Real Cartagena no se permitirá ingreso de barra visitante

Con el fin de garantizar la seguridad, las autoridades en Armenia cerrarán fronteras para no permitir el ingreso de la barra visitante ante el partido decisivo entre el Deportes Quindío y Real Cartagena

Secretario de gobierno de Armenia

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Y es que este domingo 15 de noviembre se llevará a cabo un partido decisivo de cara a la final del Torneo Betplay entre Deportes Quindío y Real Cartagena en el Estadio Centenario de la ciudad. En las últimas horas se llevó a cabo la comisión local de fútbol con el objetivo de definir las medidas a implementar en este importante encuentro deportivo.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez informó que determinaron por parte de la comisión realizar cierre de fronteras y no permitir el ingreso de barra visitante.

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“Tema importante, partido del Quindío con el Real Cartagena. Teniendo en cuenta antecedentes de los partidos anteriores, sanciones que ha tenido el Real Cartagena, se determinó por parte de la Comisión hacer cierre de fronteras y no permitir el ingreso de barra visitantes”, manifestó.

El funcionario señaló que dichas medidas se toman para garantizar la seguridad y el orden público entendiendo que se espera una afluencia cercana a 12 mil personas.

“Se espera una gran afluencia conforme a lo que indica la gerencia del Deportes Quindío, las barras y otros actores que están en la Comisión, la afluencia más o menos de 12,000 personas. Es un evento tipo familiar. El partido es a las 8:10 p.m. de la noche. Se espera que lleguen familias a disfrutar de este evento y ya se tienen todos los dispositivos de logística y de seguridad previstos para el disfrute del partido”, indicó.

Explicó que todo el despliegue del evento abarca el de asegurar barrios como el Santander, Naranjos, el perímetro del estadio centenario y al interior por lo que están dispuestos cerca de 300 uniformados y más de 200 logísticos.

Después de vencer a Tigres, Deportes Quindío quedó muy cerca de conseguir su objetivo que es el de asegurar su clasificación por eso lo clave del partido que será a partir de las 8 de la noche

Vanessa Porras Valderrama

Vanessa Porras Valderrama

Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...

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