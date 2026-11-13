En Colombia no hay Vivienda de Interés Prioritaria VIP, llamado del ministro Beltrán a constructores

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Armenia

Desde Armenia, el ministro de vivienda, Jaime Andrés Beltrán alertó que en Colombia no hay proyectos Vivienda de Interés Prioritaria VIP para atender la demanda de soluciones de vivienda para los miles de damnificados por el terremoto.

El jefe de la cartera ministerial hizo el llamado durante la entrega de ocho viviendas a damnificados por el terremoto en la ciudad de Armenia en compañía de empresas constructoras del Quindío y el gerente del Fondo Milagro.

El ministro de vivienda, Jaime Andrés Beltrán indicó “¿El reto cuál es? Que no hay vivienda VIP disponible, muy poca. ¿Qué le hemos dicho a los constructores? Reactivemos el sector, el recurso está, necesitamos vivienda VIP y como lo dice el director del Fondo Milagro, para poder llegar a las viviendas VIP, estamos buscando concurrencia con las cajas de compensación, con las alcaldías y gobernaciones”

Este es un escenario que nunca antes se había visto, 16 departamentos, 495 municipios, porque si la tragedia se hubiera concentrado solo en Armenia, pues estuviéramos dedicado a Armenia, pero estamos hablando de 495 municipios, esto es una cosa que demanda demasiado trabajo, demasiado esfuerzo, pero tenemos que agradecerles a todos los colombianos y en especial a todas las organizaciones por que han dispuesto para trabajar fuertemente, puntualizó el ministro de vivienda.

Cabe recordar que Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 90 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).