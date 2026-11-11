Damnificados por el terremoto en Armenia evidencian la crisis por la falta de auxilios

Armenia

Ya son tres meses del terremoto que sacudió varias regiones del país y que impactó las edificaciones de la capital quindiana porque, aunque no hubo colapsos muchas quedaron averiadas lo que no permite la habitabilidad correspondiente.

Es el caso de los residentes del conjunto de apartamentos Villa Ximena donde son evidentes las grietas, caída de material e incluso riesgo de colapso de paredes lo que genera una afectación directa para los residentes.

Caracol Radio se trasladó hasta la zona y habló directamente con los afectados por el sismo quienes han coincidido que han sido meses retadores porque no cuentan con el recurso suficiente para sostener la contingencia.

Y es que Jorge Díaz quien es el presidente del consejo de administración del conjunto manifestó que se han generado muchos anuncios, pero no se evidencia la materialización de los mismos.

Dijo que la crisis es grande porque muchos de los arrendatarios y propietarios han tenido que acomodarse en viviendas de familiares o amigos o pagar arriendo y seguir costeando los gastos de los apartamentos lo que genera que la situación sea insostenible.

“nosotros salimos esa mañana temprano y ya después del terremoto pasamos más o menos tipo 10 de la mañana, claro, cuando vimos las torres ya tan averiadas Inclusive no podemos entrar. Gracias a Dios, pues teníamos un familiar en un barrio y ahí estamos todos apretados. Entonces, no vemos ninguna solución. El apartamento está ahí con todos los enseres, con todos los utensilios, y escasamente vamos, sacamos la ropa, salimos, entramos, pero no se pueden habitar. Inclusive los pisos primero y segundo de cada torre están muy afectados”, mencionó.

Enfatizó en que urgen las ayudas como son los subsidios de arrendamiento porque se dice mucho del tema, sin embargo, ya son tres meses sin respuestas ni soluciones concretas.

Otro de los afectados es Edison Cárdenas dijo que estuvo recientemente en una manifestación con algunos de los afectados con el fin de entregar un pliego de peticiones a la administración municipal por lo que no fueron atendidos de manera integral.

Reconoció que la mayor problemática está relacionada en que como el territorio no sufrió por caída de edificaciones ni muertos como otras regiones del país, entonces no entregan las ayudas oportunamente desde el gobierno nacional.

Esperan las ayudas para lograr superar la crisis por la que atraviesan actualmente porque también les genera un desgaste emocional.