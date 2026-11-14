¿Quién pertenece a Fecode? Así se conforma la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación

AME3558. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/06/2024.- Docentes convocados por el sindicato de maestros de Colombia marchan durante una protesta por las calles este miércoles, en Bogotá (Colombia). La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) dio inicio hoy a una huelga en rechazo a la Ley Estatutaria de Educación que se estudia en el Congreso, una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro al que han apoyado desde su campaña electoral. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), fundada en 1959, es una organización sindical que agrupa a docentes y trabajadores vinculados al sector de la educación pública en Colombia.

Lea también: FECODE convocó nuevo paro nacional el 19 de noviembre: ¿Por qué? Esto dice la circular No. 73

La estructura de Fecode está conformada por sindicatos regionales y nacionales que representan al magisterio. Conviene aclarar que no todos los docentes de Colombia pertenecen automáticamente al Fecode.

¿Cómo nació Fecode?

Fue fundada el 24 de marzo de 1959 en un contexto en que los maestros enfrentaban dificultades en sus condiciones laborales, bajos salarios y falta de garantías para ejercer su labor.

En 1962 obtuvo el reconocimiento oficial del Ministerio de Trabajo a través de la Resolución 01204 del 6 de agosto de este año. Desde entonces es la interlocutora de los docentes del sector público.

Entre los momentos más reconocidos de su historia, se destacan La Marcha del Hambre en 1966, la aprobación del Estatuto Docente en 1979, el Nacimiento del Movimiento Pedagógico Nacional en 1982, la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en 1989 y la Ley General de Educación en 1994.

¿Cómo está conformada Fecode?

La organización sindical cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional integrado por 15 miembros, elegidos por voto directo de los docentes afiliados a los sindicatos. El actual presidente de Fecode es Domingo José Ayala.

Además, la federación cuenta con sindicatos filiales en los departamentos y en el capital. De acuerdo con las cifras de la página oficial de Fecode, se estiman más de 270.000 docentes afiliados.

Sindicato Región ADE Bogotá ADEA Atlántico ADEC Cundinamarca ADEG Guaviare ADEM Meta ADEMACOR Córdoba ADES Sucre ADIDA Antioquia ADIH Huila ADUCESAR Cesar ASINORT Norte de Santander ASODEGUA La Guajira ASOINCA Cauca EDUMAG Magdalena SUTEQ Quindío SUTEV Valle del Cauca SUDEB Bolívar SIMATOL Tolima

Aportes de FECODE a la educación en Colombia

Fecode ha tenido un papel fundamental en la historia de la educación pública en Colombia. En los últimos años, Fecode ha participado en la discusión sobre financiación, calidad educativa y acceso a la educación. También ha intervenido en debates relacionados con el estatuto docente.

Entre sus principales aportes está la promoción de la educación gratuita, la defensa de la financiación estatal de los colegios públicos, la alimentación escolar. La organización sindical también ha impulsado la nivelación salarial y el aumento progresivo de la bonificación pedagógica.

Paro nacional 19 de noviembre de 2026

Fecode, por medio de la circular 73, realizó el anuncio de una nueva jornada de paro nacional. La convocatoria quedó fijada en la circular 73, en la que se realiza un llamado al magisterio y a la ciudadanía a movilizarse contra el proyecto de ley de Rescate Económico o Fiscal, además de exigir garantías para la salud de los docentes y el cuidado de la comunidad educativa.

Más información: Trabajadores de la Rama Judicial anuncian que se unirán al paro nacional del 19 de noviembre

El paro se realizará el miércoles 19 de noviembre de 2026. La organización mencionó que el proyecto de ley puede generar afectaciones a la educación pública. Entre las medidas mencionadas está:

Bonos escolares.

Ampliación de la contratación con entes particulares.

Confesiones religiosas.

Colegios en concesión.

Fecode indicó que la movilización se realizará de manera conjunta con otros trabajadores del país. La circular 73 convoca a una jornada nacional. Hasta el momento no detalla horarios, recorridos ni puntos específicos de concentración.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: