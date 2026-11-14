Nicolás Córdova tras derrota ante Colombia: “La última vez que vinimos acá nos llevamos 4 goles”

Chile sumó la tercera derrota en los últimos cinco compromisos amistosos que ha disputado. La Roja cayó 1-0 en su visita a la Selección Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, en un compromiso que se definió con un autogol de Guillermo Maripán.

Al final del partido, el seleccionar chileno, Nicolás Córdova, valoró el desempeño de sus dirigidos y buscó consuelo en una declaración que ha dado de qué hablar, tras recordar la última visita al país, en aquella ocasión, durante un juego de Eliminatorias.

“La última vez que vinimos acá nos llevamos cuatro goles. Creo que hay un cambio de imagen y eso lo tenemos que seguir sosteniendo”, comentó Córdova, haciendo referencia a lo que fue el juego en Barranquilla del pasado 15 de octubre del 2024, en las Eliminatorias al Mundial 2026.

De igual manera, el estratega de 47 años, valoró la presencia de nuevos jugadores en La Roja: “Yo veo esto con mucha esperanza porque veo que hay jugadores que crecen, que hace seis meses atrás no estaban en la Selección y ya están apareciendo, están compitiendo de muy buena manera”.

Córdova destacó el poderío físico de la Selección Colombia y sus jugadores: “Es una selección muy fuerte en casa, fuertísima, que físicamente creo que, de los partidos que dirigió la selección, es la más física. Eso hace que muchas veces te veas muy mal, sobre todo en los contraataques”.

Al respecto, añadió: “Acá voy a ser muy honesto: físicamente es muy difícil competirle a Colombia. Ellos cubren cancha con dos zancadas, yo solo tengo que meter tres para poder llegar. No es una excusa, simplemente lo es. El desgaste físico que tú vas generando es mucho mayor”.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el próximo martes 17 de noviembre, ahora en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el juego dará inicio a las 6:00PM, hora colombiana.