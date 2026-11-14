Néstor Lorenzo, autocrítico pese a triunfo de Colombia: “Me encantaría haber jugador mucho mejor”

La Selección Colombia derrotó 1-0 a Chile en su penúltimo partido del 2026. El juego, de carácter amistoso, se disputó en el Estadio Pascual Guerrero y se definió con un autogol de Guillermo Maripán.

El compromiso sirvió para que Néstor Lorenzo le diera minutos a varios jugadores jóvenes, conservando una base importante de varios que estuvieron presentes en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al final del partido, el técnico argentino se mostró autocrítico, valoró la participación de los futbolistas jóvenes y recalcó que el encuentro tuvo tintes de un partido de Eliminatorias.

Balance del partido

“Se dio un partido casi como de Eliminatorias, en cuanto a la intensidad y a la disputa, los duelos que se generaron dentro del campo. Por supuesto que a todos nos gusta ganar, pero hubo muchas imprecisiones. Creo que se jugó a una alta intensidad, nos faltó a nosotros tener un poco de control en situaciones claras. Se peleó, se defendió bien y creo que es un buen triunfo”.

¿Cómo vio a los jugadores jóvenes?

“Es el precio que hay que pagar, yo estoy feliz de ver a (Matías) Orozco, de ver a (Juan Manuel) Rengifo, a (Óscar) Perea, chicos que tienen mucho futuro, pero que tienen que pagar este precio del debut, de los nervios. El marco tambén fue un marco que le genera más presión al local que al visitante. Un equipo visitante que está bien trabajado, que nos presionó bien, que tiró centros muy peligrosos. Me gustó la prueba, si había que ver una prueba para estos chicos para que comenzaran, esta fue ideal”.

¿Le preocupa la falta de precisión?

“La falta de precisión no me preocupa, son jugadores de talento, de buen pie. Un poquito sincronizar algunos movimientos para lograr un funcionamiento más preciso, más contundente, es nuestra meta trabajar en eso”.

¿Cómo ve el proceso?

“Yo entiendo que vamos bien, la adaptación de los jóvenes tiene que darse de manera progresiva, gradual y tiene que darse por los Dávinson, por los Lerma, por los Camilo, que hoy hicieron un gran partido. Es la manera, hay que pagar los costos y si salimos ganadores, mejor,me encantaría haber jugado mucho mejor, sé que más adelante estos chicos van a estar menos imprecisos en las mismas situaciones, porque así se gana la experiencia”.

¿Qué jugador de los jóvenes lo ha impresionado más?

“Sería injusto mencionar uno, pero voy a nombrar al más chiquito, que va y se hace cargo, que si se equivoca va y la pide otra vez, y la pide otra vez, Matías Orozco, eso es lo que quiero de él. El otro día le dije, a mí me tocó debutar en la selección Argentina el mismo día que el (Diego) Cholo Simeone, yo tenía 22 años y él tenía 18, y perdimos con Australia, imagínate la selección campeona del mundo, porque fue en el año 88 y (Salvador) Bilardo vino a la habitación y nos vino a felicitar y nos dijo eso, porque se equivocaron y la volvieron a pedir, y la volvieron a querer. Nos felicitó no porque habíamos jugado bien, sino porque pedíamos la pelota a pesar de haber cometido un error y eso es carácter. Eso es lo que quiero del equipo, a Perea le dije también y a Yaser, ‘entren, jueguen, no se tiren abajo por un error’”.