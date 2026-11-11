MinVivienda reconoce que no ha asignado subsidios a afectados del terremoto en respuesta al Congreso

El Ministerio de Vivienda reconoció que, a la fecha, “no se han asignado subsidios familiares de vivienda (…) debido a que las alternativas de atención se encuentran en etapa de estructuración”, para los damnificados por el terremoto.

Así lo señala el ministerio en la respuesta a un derecho de petición del representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico.

El documento enviado al congresistas este 10 de noviembre explica que las alternativas de atención se encuentran en “etapa de estructuración” y que deben establecerse las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, operativas y territoriales para determinar la viabilidad de los proyectos.

Igualmente, señalan que los indicadores de resultado e impacto asociados al proceso de reconstrucción, no son de su competencia, sino que son responsabilidades asignadas al Consejo Directivo del Fondo Milagro.

Igualmente, sobre la página 12 del documento, se señala que, para esos programas de reconstrucción, todavía no se registran recursos ejecutados, proyectos en ejecución, hogares beneficiarios ni avances físicos.