Autoridades sanitarias incautan 392 kilogramos de carne en condiciones insalubres en Manizales

Manizales

En las últimas horas, se decomisaron 391,5 kilogramos de carne de res y de cerdo en un local comercial en la capital del departamento de Caldas, donde funcionarios verificaron el incumplimiento de la normatividad vigente sobre el manejo de las temperaturas de conservación de los productos cárnicos, las cuales comprometían la calidad e inocuidad de los alimentos que representaban un peligro de los consumidores.

Jessica Pérez, ingeniera de alimentos de la Secretaría de Salud Pública de la capital de Caldas, indica que durante una visita de inspección a un expendio de carnes, los funcionarios de la Unidad de Salud Ambiental y de la policía de carabineros, evidenciaron los incumplimientos en las condiciones de conservación de los productos cárnicos, los cuales comprometían la inocuidad y calidad del mismo.

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“Esta se consideraba no apta para el consumo humano y su disposición final se llevó a cabo en la sede central de sacrificio en el Frigocentro. Hacemos un llamado a todos los involucrados en establecimientos a que mantengan las temperaturas adecuadas y garanticen la cadena de frío durante la recepción, almacenamiento y conservación de las carnes. Recordemos que conservar, adecuadamente, los alimentos es proteger la salud de todos”, manifiesta la ingeniera de alimentos al servicio de la Secretaría de Salud Pública de Manizales.

La autoridad sanitaria recuerda que no es adecuado someter la carne a cambios sucesivos de temperatura, como recibirla refrigerada, congelarla y posteriormente volverla a refrigerar, esas prácticas comprometen su estabilidad y seguridad.