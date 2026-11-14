Gremios en el Quindío remitieron un comunicado a la ministra de Transporte

Armenia

Precisamente la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío anunció que fue remitida una comunicación al Gobierno Nacional, dirigida a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en la que plantea dos asuntos prioritarios como es La continuidad del modelo de concesiones en el corredor Manizales-Pereira-Armenia y la materialización del proyecto de doble calzada Calarcá-La Paila.

El presidente del gremio en el departamento, Rodrigo Estrada sostuvo que frente al corredor Manizales-Pereira-Armenia, actualmente a cargo de Autopistas del Café considera es fundamental que, una vez finalice el contrato vigente y se cumplan las condiciones contractuales y financieras correspondientes, se preserve el modelo de concesión mediante un esquema de quinta generación (5G).

Mencionó que solicitaron desde el gremio al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adelantar los estudios y procedimientos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para estructurar un nuevo proceso de concesión que garantice la continuidad del servicio, el mantenimiento de la infraestructura y los compromisos de inversión.

“El primer tema, la continuidad del modelo de concesiones, el corredor Manizales-Pereira-Armenia. No estamos hablando de la concesión Autopistas del Café, eso se va a terminar. Estamos hablando de una nueva concesión porque nos preocupa que una obra se le entregue a Invías y esa obra quede sin funcionar bien”, manifestó.

Asimismo, dijo que plantearon la importancia de revisar técnicamente las tarifas de los peajes, teniendo en cuenta tanto las necesidades de financiación y mantenimiento de las vías como las condiciones económicas de los habitantes y los sectores productivos.

“Tener en cuenta el tema de los valores de los peajes. La obra está construida casi toda, entonces los peajes tienen que ser distintos para mantenimiento y digamos otras obras nuevas, que haya un criterio de sostenibilidad financiera lógicamente, que haya una adecuada distribución de riesgos y como decía, un tema con punto de inversión y costo del peaje diferente, es decir, evaluar tarifas”, destacó.

En ese sentido, proponen evaluar tarifas diferenciales y mecanismos de equilibrio que permitan armonizar la sostenibilidad financiera de la concesión con la capacidad de pago de los usuarios, la movilidad cotidiana y la competitividad regional.

Doble Calzada Calarcá- La Paila

En cuanto a la doble calzada Calarcá- La Paila sostuvo que permitiría mejorar las condiciones de movilidad, reducir tiempos y costos de transporte, fortalecer la eficiencia logística y facilitar el acceso de las empresas a los mercados nacionales e internacionales.

“Y el tema segundo es la doble calzada Calarcá-La Paila, que no hay ninguna discusión para nosotros en todo el Quindío la importancia de esa obra para el país y también para el Quindío”, resaltó.

Ante lo anterior, llamó la atención del gobierno nacional para mantener este proyecto dentro de las prioridades de infraestructura estratégica, avanzar en las gestiones técnicas, financieras y administrativas necesarias para su ejecución y establecer una hoja de ruta clara que permita convertirlo en una realidad.

Enfatizó que desde la entidad están a disposición para participar en los espacios técnicos e institucionales que permitan contribuir a la evaluación de estas iniciativas y a la construcción de soluciones que respondan a las necesidades del territorio.