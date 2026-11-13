Metro de Medellín tendrá operación especial por concierto de Juanes en el DAVIarena este sábado

Sabaneta, Antioquia

El Metro de Medellín tendrá cambios en su operación durante la noche de este sábado 14 de noviembre, debido al concierto de Juanes con el que será inaugurado el centro de eventos DAVIarena, en el sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información divulgada por el sistema de transporte, el servicio comercial finalizará en su horario habitual, a las 11:00 de la noche. Sin embargo, se habilitará una operación especial para facilitar la salida de los asistentes al concierto.

Entre las 12:30 de la madrugada y la 1:25 a. m. del domingo 15 de noviembre, el ingreso de usuarios al sistema estará habilitado únicamente por la estación Itagüí.

Seis estaciones estarán habilitadas para la salida

Durante esta operación especial, los pasajeros podrán salir por las siguientes estaciones:

Niquía.

Bello.

Caribe.

Exposiciones.

Poblado.

La Estrella.

El Metro informó que los últimos trenes con destino a Niquía y La Estrella saldrán desde la estación Itagüí a la 1:30 de la madrugada del domingo.

Recomendaciones para los usuarios

El sistema recomendó a los pasajeros seguir las instrucciones del personal operativo en las estaciones y recargar con anticipación la tarjeta Cívica para agilizar el ingreso.

También estará disponible la opción de Pagos Abiertos, mediante tarjetas débito o crédito Visa y Mastercard.

La operación especial se realizará en el marco de la inauguración del DAVIarena, escenario que abrirá sus puertas este sábado con un concierto de Juanes.