La policía incauta 120 kilos de pólvora en Caldas, es el segundo cargamento interceptado en 15 días

Caldas

En el sector La Playita, en la vía que comunica a Caldas con Antioquia, sobre la Troncal de occidente, uniformados de la Policía Nacional realizaron la señal de pare a un vehículo particular, al efectuar el registro e inspección, encontraron varias bolsas plásticas de color negro que contenían en su interior 110 culebras de pólvora con un peso total de 120 kilogramos.

“Incautamos este material pirotécnico en el kilómetro 32 de la vía Cauyá - La Pintada, donde el material encontrado se avalúa en más de $ 7 millones. El material era transportado sin la documentación que acreditara su legalidad y autorización. La pólvora fue dejada a disposición de la Inspección de Policía de Riosucio para coordinar su destrucción”, indica el coronel Salvador Iván Mesa Cerón, comandante (E) de la Policía Caldas.

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Cabe recordar que el pasado 28 de octubre, la policía había hecho la primera incautación de pólvora entre Riosucio y Anserma, cuando eran transportados en una motocicleta.

El coronel hace un llamado a la ciudadanía a abstenerse de transportar, comercializar o manipular elementos pirotécnicos sin las debidas autorizaciones y medidas de seguridad. Por ese motivo, las autoridades reforzarán los controles en las vías durante el segundo puente festivo de noviembre.