La Policía Nacional incauta primer cargamento de pólvora en carreteras de Caldas durante 2026

Riosucio

En jurisdicción del municipio de Riosucio (Caldas), la Policía Nacional incautó 20 kilogramos de pólvora que eran transportados sin la documentación que acreditara su legalidad. El procedimiento se llevó a cabo en el sector La Playa, en un puesto de control, donde descubrieron 72 voladores, cuatro culebras, 24 cajas de chispitas, 550 papeletas y 600 totes que estaban avaluados en más de $ 500.000 y eran transportados en una motocicleta.

El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas, manifiesta que “en medio de los controles viales para prevenir el transporte irregular de pólvora en esta temporada de fin de año, gracias a estas acciones, realizamos la primera incautación de material pirotécnico en el kilómetro 32 de la vía Cauyá - La Pintada”.

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Agrega que con dichos controles buscan evitar el uso y manipulación irresponsable de mencionados elementos que ocasionan lesiones o pongan en riesgo la integridad de las personas, niños y adolescentes. “Invitamos a los ciudadanos a vivir una celebración segura sin pólvora. Ninguna celebración vale más que la vida y la tranquilidad de nuestras familias”.

Al parecer, el material pirotécnico tenía como destino Anserma, al occidente del departamento. No obstante, la pólvora incautada fue puesta a disposición del Cuerpo de Bomberos de Riosucio para el trámite correspondiente; entre tanto, al ciudadano involucrado se le impuso una orden de comparendo.