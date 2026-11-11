Presuntos miembros de disidencias de las FARC son capturados por explosiones en Manizales

Manizales

Las capturas de tres personas se realizaron en el barrio El Vergel en la capital del Valle del Cauca mediante diligencias de allanamiento y registro, los señalados eran requeridos por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

De acuerdo con la investigación, los capturados están, presuntamente, harían parte de la célula de la estructura Jaime Martínez, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC, señalada de ser responsable de la planeación intelectual de las explosiones registradas el pasado 7 de agosto en la capital de Caldas.

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“Se logró un contundente resultado contra el terrorismo. Durante los procedimientos fueron incautados cinco celulares, una barra de pentolita, una motocicleta y ocho cartuchos de diferentes calibres, elementos que harán parte del material probatorio dentro del proceso judicial”, indica el coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

Los capturados son:

‘Nano’, de 37 años, señalado como líder de la célula y enlace con el grupo armado para el presunto suministro de explosivos, armas y municiones.

‘Madre Carmen’, de 61 años, presuntamente encargada del reclutamiento de colaboradores para el transporte de explosivos desde la capital vallecaucana hacia otras ciudades del país.

‘Trozo’, de 34 años, señalado como subordinado de alias ‘Nano’ y quien, presuntamente, se encargaba de transportar a los colaboradores con material explosivo en Cali.

Cabe recordar que en agosto pasado, la SIJIN en Manizales había capturado a alias ‘Gafas’ y ‘El Rapero’, quienes serían los presuntos autores materiales de estos atentados. Además, la captura de una mujer en el sector de Cerritos cuando transportaba 7 barras de pentolita y 14 estopines ocultos en su equipaje. De esa forma, son 6 los capturados de este hecho permitiendo esclarecer el caso e identificar a los presuntos responsables.

Las diligencias fueron desarrolladas por la Policía Nacional a través de la SIJIN, la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), en coordinación de con la fiscalía tercera especializada, la Alcaldía de Manizales y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).