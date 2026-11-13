Exconcejal de Santa Marta registró oficialmente el partido ‘La Mondá’ y aspirará a la alcaldía. Facebook: Miguel Martínez/IG elmonomartinez

El exconcejal y líder político samario Miguel Ignacio Martínez Olano, más conocido como ‘El Mono’ Martínez, ha protagonizado diversas polémicas en medio de su ejercicio político en la capital del Magdalena.

Ahora, tras anunciar su aspiración a la alcaldía, Martínez se ha hecho célebre nuevamente a raíz del polémico nombre que le puso al movimiento político con el que buscará respaldar su candidatura: ‘Partido La Mondá’.

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Además del sonoro nombre del partido, que hace parte de las expresiones autóctonas consideradas soeces en la costa Caribe colombiana, el líder político subió la apuesta en impacto al presentar una imagen de excremento como logo.

‘El Mono’ mostró en redes sociales el documento con el que la Registraduría validó la inscripción del comité del nuevo movimiento político, con el que oficialmente buscará participar en las elecciones a celebrarse el 31 de octubre de 2027.

¿Quedó registrado y con personería jurídica el partido ‘La Mondá?

El acta difundida por el exconcejal en redes sociales comprueba el registro oficial del “comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos o movimiento social denominado ‘Partido La Mondá’”.

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En ese sentido, aunque se completó una fase del proceso, el partido no cuenta automáticamente con personería jurídica y participación en la contienda electoral.

Según señala la Registraduría en el mismo documento, el periodo de registro de los diferentes comités inscriptores está abierto hasta el 30 de junio de 2027. Los representantes del comité del partido deberán recolectar las firmas correspondientes a al menos el 20 % del censo electoral vigente.

La entidad señala que el último censo electoral fue de 414.533 ciudadanos aptos para votar; sin embargo, la Ley 130 de 1994 (artículo 9, inciso 3) establece un tope máximo de 50.000 firmas en el caso de alcaldías y otro cargo en territoriales.

En ese sentido, queda aún por verse si ‘La Mondá’ podrá llevar al ‘Mono’ a la alcaldía. Aunque aún no fue presentado algún programa de gobierno o guía de intenciones, es claro que el candidato, que antes se lanzó sin éxito a la gobernación del Magdalena, seguirá buscando generar impacto mediático entre los electores a través de sus redes sociales.