CNE asignó más de $38.000 millones para financiar el funcionamiento de los partidos políticos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya emitió la resolución mediante la cual asigna los recursos públicos destinados a financiar el funcionamiento de los partidos en Colombia.

En total, tras las elecciones de marzo de este año, el Estado distribuirá $38.036 millones entre 27 partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Se espera que el giro de estos recursos se realice alrededor de la primera semana de diciembre. Precisamente, la resolución ya fue enviada al Ministerio de Hacienda.

El Partido Liberal será el que mayor financiación recibirá, con $5.306 millones. En segundo lugar está el Movimiento Político Pacto Histórico, que tendrá derecho a $5.038 millones.

Le sigue el Partido Conservador, que recibirá $4.538 millones; el Centro Democrático, con $4.414 millones; y el Partido de la U, con $3.544 millones.

La resolución también contempla financiación para movimientos minoritarios y nuevos como el Partido Republicano ($307 millones), Libres ($197 millones), Unidad en Minga por Colombia ($197 millones), el Partido Ecologista Colombiano ($176 millones), Oxígeno ($166 millones), Esperanza Democrática ($160 millones) y Defensores de la Patria ($140 millones).

Los recursos se distribuyen con base en el número de curules de cada partido y otros criterios como el número de mujeres y jovenes elegidos en corporaciones públicas.