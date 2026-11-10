Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, canceló su visita a Colombia prevista para noviembre

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló su visita a Colombia, que estaba prevista para finales de noviembre.

La decisión estaría relacionada con los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y la situación política que enfrenta el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra quien se busca impulsar un juicio político.

Por el momento, se está a la espera de conocer si se mantienen las visitas a Colombia del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, y de Pete Hegseth, secretario de Guerra de la Administración Trump.

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Caine es el militar de más alto rango de Estados Unidos y el principal asesor militar del presidente Donald Trump. Asumió la jefatura del Estado Mayor Conjunto en abril de 2025 y anteriormente se desempeñó como alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Su eventual visita a Colombia estaría enfocada en fortalecer la cooperación militar, el intercambio de inteligencia y las estrategias conjuntas de seguridad entre ambos países.

Por su parte, Hegseth, quien asumió como secretario de Defensa en enero de 2025, está al frente de la política militar estadounidense y de las operaciones del Pentágono. No obstante, actualmente enfrenta una controversia política después de que el congresista republicano Thomas Massie presentara ocho cargos para promover un juicio político en su contra.

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Entre los señalamientos figuran presuntas violaciones de las facultades del Congreso para autorizar operaciones militares contra Irán, así como acusaciones relacionadas con las acciones estadounidenses en Venezuela y los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

El secretario de Guerra ha rechazado las acusaciones y mantiene el respaldo del presidente Trump, pero la iniciativa todavía debe ser sometida a votación en la Cámara de Representantes.

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Las visitas de los altos funcionarios estadounidenses a Colombia se contemplaban en el marco de una agenda de cooperación bilateral, especialmente en asuntos de seguridad, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de las relaciones militares entre Bogotá y Washington.

Aunque la visita de JD Vance prevista para noviembre quedó cancelada, todavía no se ha anunciado una nueva fecha para su eventual llegada al país, mientras continúa la incertidumbre sobre los desplazamientos de Hegseth y Caine.

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