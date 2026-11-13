Deicy Jiménez no acudió a la Fiscalía y Angie Rodríguez fue citada a interrogatorio de indiciado

Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

Justicia

Deicy Jiménez no asistió a la declaración juramentada a la que había sido citada en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en la mañana de este viernes. Esto, en medio de la indagación que se adelanta por los presuntos contratos irregulares que se habrían firmado en varias entidades del Estado a cambio de supuestos favores sexuales ofrecidos al presidente Gustavo Petro.

Según informó el ente acusador, ni Jiménez ni su abogada, Dina Luz Malo, acudieron a la diligencia debido a un percance de salud de su cónyuge.

Sin embargo, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y los investigadores de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) continuarán esperándola, incluso durante el fin de semana.

En contexto: Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Gustavo Petro

Extracción forense de su celular

Toda la información contenida en el celular de Deicy Jiménez quedó en poder de la Fiscalía General de la Nación. A través de su equipo especializado de investigadores, el ente acusador establecerá si existen elementos materiales probatorios que permitan advertir la posible comisión de conductas punibles por parte del presidente Gustavo Petro.

Más de 15 horas duró la diligencia en la que se realizó la extracción forense del celular de Jiménez, la mujer que reveló los presuntos contratos irregulares que se habrían entregado en varias entidades del Estado como supuestos pagos por favores sexuales ofrecidos al mandatario.

El procedimiento fue adelantado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes obtuvieron la información almacenada en el dispositivo móvil. Estos datos serán sometidos a una minuciosa verificación para establecer su relevancia dentro de la investigación.

Videos, chats, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz serán examinados para determinar si existen elementos materiales probatorios que permitan establecer la posible comisión de conductas punibles.

La diligencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, en compañía de un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia y de su abogada de confianza, Dina Luz Malo.

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Angie Rodríguez, citada a interrogatorio de indiciado

Angie Rodríguez y Fiscalía. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Colprensa Ampliar Angie Rodríguez y Fiscalía. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Colprensa Cerrar

Por otra parte, la Fiscalía citó a Angie Rodríguez a una diligencia de interrogatorio de indiciado dentro de la indagación por los presuntos ‘sexo contratos’ en el Dapre y otras entidades del Estado.

En diálogo con Caracol Radio, Rodríguez aseguró que actualmente se encuentra en medio de una incapacidad médica y que, por ahora, no puede asistir a la diligencia.

La incapacidad se extiende hasta el próximo 20 de noviembre, por lo que la Fiscalía definirá una nueva fecha para el interrogatorio, que se mantendrá bajo reserva debido a las amenazas de muerte que ha recibido Rodríguez.

Con esta citación se abre una nueva etapa dentro de la indagación, pues la Fiscalía busca establecer la posible participación de Rodríguez en los hechos que son materia de investigación.

Además, esta diligencia abre la posibilidad de que se evalúe un eventual principio de oportunidad o un preacuerdo, de acuerdo con el desarrollo de la investigación y los elementos que se recopilen.