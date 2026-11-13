Canciller recibió credenciales del embajador del Vaticano en Colombia, Monseñor Angelo Accattino

En Casa de Nariño, el canciller Ómar Bula lideró la ceremonia de presentación de las cartas credenciales del embajador del Vaticano en Colombia, Monseñor Angelo Accattino.

A través de una gran alfombra roja, el embajador del Vaticano en Colombia llegó al Palacio presidencial, acompañado por Monseñor In Je Hwang, Primer Secretario de esta Misión Diplomática.

En la ceremonia asistió también el presidente Abelardo De La Espriella, quien entregó un mensaje sobre la libertad religiosa en su administración: “Hoy recibí en la Casa de Nariño las cartas credenciales del Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa, Monseñor Angelo Accattino, en un acto solemne que reafirma los históricos lazos de amistad, respeto y cooperación entre Colombia y la Santa Sede”.

Desde la Casa de Nariño, el presidente le dio la bienvenida al Monseñor Accattino a nuestro país: “de conformidad con el artículo 16.3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la tradición diplomática de nuestro país, el Nuncio Apostólico ejerce como Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia”.

Representación de Colombia en el Vaticano

Cabe recordar que Colombia también contará con representación en la santa sede, pues Mario Rafael Alario Méndez sería el embajador designado para liderar esa representación diplomática.