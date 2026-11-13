Microempresarios de Santander denuncian alza de hasta el 70% en las facturas de energía con la ESSA

La aplicación de cobros adicionales en las facturas de energía comenzó a generar preocupación entre microempresarios de Santander, quienes denuncian incrementos significativos en el valor del servicio y advierten que estas medidas están afectando su capacidad de producción y sostenimiento económico.

Pedro Sandoval, un microempresario de la región, aseguró a Caracol Radio que su última factura de energía pasó de un promedio de entre 600.000 y 1.100.000 pesos a cerca de 1.900.000 pesos, debido a un cobro adicional del 70% que, según le indicaron, estaría relacionado con el consumo que superó su promedio habitual.

El empresario cuestionó la aplicación de esta medida, especialmente en temporadas de mayor demanda laboral, cuando sus máquinas deben permanecer encendidas para responder a los pedidos de sus clientes.

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“Es un castigo impresionante para el bolsillo de nosotros, los microempresarios. Castigar a una empresa porque llega más trabajo y se produce más me parece una locura. Estamos prácticamente trabajando para pagar servicios”, manifestó.

De acuerdo con su testimonio, el incremento representa cerca de 800.000 pesos adicionales en la factura, un valor que considera desproporcionado frente a los costos que ya deben asumir las pequeñas empresas.

El microempresario también expresó su preocupación por la posibilidad de tener que limitar la producción para evitar nuevos cobros. “Tocará trabajar o definitivamente, si llega trabajo, decirles que no, porque imagínese con el miedo de que se incremente. Tenemos que tener nuestras máquinas apagadas para no consumir energía”, señaló.

Aumentan las reclamaciones ante la ESSA

La situación se presenta en medio de las medidas de ahorro energético adoptadas a nivel nacional ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que contemplaban incentivos para quienes redujeran su consumo y cobros adicionales para quienes superaran sus niveles habituales.

La Electrificadora de Santander - ESSA, había reportado previamente un incremento del 30% en las solicitudes de atención de sus usuarios, principalmente por inquietudes relacionadas con los cobros adicionales reflejados en las facturas de energía.

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Las reclamaciones no solo corresponden a microempresarios, sino también a usuarios residenciales que han manifestado inconformidad con los valores facturados.

Pedro Sandoval aseguró que, hasta el momento, no ha recibido una respuesta concreta de la ESSA frente a su reclamación y explicó que los trámites representan una dificultad adicional en plena temporada de producción.