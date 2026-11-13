Estos empresarios aspiran a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga

Sede principal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga

Bucaramanga

Quedó lista la baraja de candidatos que aspiran a ocupar un asiento en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Se inscribieron 11 listas de principales y suplentes por las cuales se votará el jueves 3 de diciembre entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

Los afiliados elegirán 8 miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio para el periodo 2027 - 2030.

La Cámara hace una salvedad: la conformación de las listas definitivas estará sujeta a la decisión que emita la Superintendencia de Sociedades respecto de los candidatos que podrán participar en el proceso electoral.

El principal requisito para elegir es la antigüedad como comerciante: haber estado matriculado como comerciante, como mínimo, desde el 31 de marzo de 2022, para adquirir la calidad de afiliado.

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos por una sola vez.

Hay una novedad importante; en esta oportunidad, las votantes tendrán que hacerlo de manera presencial; por lo tanto, los afiliados habilitados para sufragar deberán acudir personalmente a las sedes de votación dispuestas por la entidad.

La Cámara dispondrá de mesa de votación en las siguientes sedes:

Principal de Bucaramanga, Cabecera, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barbosa, Lebrija, Málaga, Matanza, San Gil, Socorro y Vélez.

El jueves 3 de diciembre también se votará para escoger el revisor fiscal.

Listas inscritas

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