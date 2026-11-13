Crisis financiera de la salud en Santander: gremio empresarial pide soluciones urgentes

La situación financiera de las instituciones prestadoras de salud en Santander genera preocupación en el sector empresarial. Las deudas acumuladas de las EPS con las clínicas y las dificultades económicas que enfrenta la FOSCAL encendieron las alertas por el riesgo que representan para la continuidad de los servicios médicos en la región santandereana.

Juan Carlos Rincón, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, manifestó su preocupación por el panorama y señaló que las dificultades de liquidez que enfrentan algunas instituciones vienen de años atrás.

“Es muy triste que ante temas de caja, temas que vienen de muchos años, estemos ante el llamado angustioso de algunas de estas entidades líderes donde prácticamente nos ponen a puertas de cierre”, expresó Rincón.

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Ante este escenario, el directivo hizo un llamado a las entidades involucradas para que se sienten en mesas técnicas y revisen las obligaciones pendientes. Según explicó, estos espacios permitirían buscar acuerdos de pago y alternativas concertadas para atender la cartera.

“Hacemos un llamado, como lo hemos hecho en otros espacios para que se sienten en las mesas técnicas, para poder discutir y llegar a acuerdos y lograr sacar adelante esos temas de cartera que son tan delicados y que son cruciales para que funcione la entidad”, agregó.

La Cámara de Comercio insistió en la necesidad de encontrar soluciones que permitan aliviar las dificultades financieras de las instituciones prestadoras de salud y evitar que estas terminen afectando la atención de los usuarios en Santander.