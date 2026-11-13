Alerta por El Niño: Atlántico prepara acueductos, reservorios y distritos de riego

Atlántico prepara acueductos y reservorios ante la continuidad de El Niño

Ante la advertencia del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, sobre el 61 % de probabilidad de que El Niño se prolongue hasta mayo de 2027, las autoridades en el Atlántico adelantan trabajos junto con las alcaldías y operadores de acueducto para mantener las captaciones cuando disminuya el nivel del río Magdalena.

En Puerto Giraldo, corregimiento de Ponedera, la Gobernación entregó cables y mangueras para permitir el desplazamiento de la barcaza de captación hacia sectores con mayor profundidad.

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En Campo de la Cruz, se gestionó el dragado del sector de la barcaza y la apertura de un canal de acceso de aproximadamente 100 metros de largo por cinco metros de ancho, con el propósito de facilitar el flujo de agua hacia el sistema de captación.

El secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico, Ernesto Barros, indicó que estas acciones están acompañadas de un seguimiento diario al nivel del Magdalena en la estación San Pedrito, además del monitoreo del canal del Dique, el embalse del Guájaro y las bocatomas que abastecen los acueductos.

Para atender eventuales emergencias de abastecimiento, el departamento cuenta además con seis carrotanques de agua potable.

36 nuevos reservorios para el sector rural

Las medidas también están dirigidas al campo. La Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres adelanta la construcción de 36 reservorios en puntos identificados por la Secretaría de Desarrollo Económico, con el propósito de que las familias campesinas puedan almacenar agua para sus actividades agrícolas.

El plan departamental contempla en total la construcción y mantenimiento de cerca de 66 reservorios.

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A esto se suma la limpieza de 42 kilómetros de canales de drenaje y arroyos, trabajos que buscan facilitar la circulación del agua durante las lluvias y disminuir el riesgo de desbordamientos.

La Gobernación también prepara acciones para enfrentar incendios de cobertura vegetal. Actualmente adelanta un proceso de licitación para dotar a los cuerpos de bomberos con vehículos de intervención rápida, camiones cisterna y equipos especializados para atender este tipo de emergencias.

Preparan distritos de riego ante posibles descensos

La Secretaría de Desarrollo Económico trabaja desde marzo en la preparación de los distritos de adecuación de tierras.

En Repelón, las autoridades monitorean niveles y caudales, programan turnos de riego y adelantan la limpieza de canales. Además, la Gobernación adquirió una bomba con capacidad de 1,4 metros cúbicos por segundo, que permitirá trasladar agua desde el embalse del Guájaro hasta el canal que alimenta el distrito cuando los niveles lo requieran.

En Santa Lucía, se adelanta el mantenimiento de los equipos de bombeo y la limpieza de la estación San Pedrito para garantizar la captación cuando disminuya el nivel del Magdalena.

Mientras tanto, en Manatí ya fueron intervenidos 90 kilómetros de canales y está prevista la limpieza de otros 40 kilómetros en coordinación con la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres.

La Secretaría de Desarrollo Económico también anunció el inicio, este viernes 13 de noviembre, de trabajos de limpieza de jagüeyes para recuperar su capacidad de almacenamiento de agua. La medida estará acompañada de asistencia técnica a los productores para el manejo de cultivos y la alimentación del ganado durante la temporada seca.

Solicitan apoyo de la Nación

Dentro del Plan de Choque Regional, el gobernador Eduardo Verano presentó ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un proyecto para rehabilitar 12 pozos profundos y fortalecer el abastecimiento de agua para las actividades productivas rurales.

El departamento también gestiona recursos nacionales para dragar los canales de captación de San Pedrito y Repelón, intervenir puntos críticos del embalse del Guájaro y contar con equipos que permitan trasladar agua desde el canal del Dique hacia el embalse.

La Gobernación solicitó además cofinanciación para suministrar silo y heno a pequeños productores ganaderos, ante los posibles efectos de la temporada seca sobre la disponibilidad de alimento para los animales.

“Tenemos un interés máximo en convertir el campo en una de las más importantes fuentes de ingresos para nuestra gente”, señaló el gobernador Eduardo Verano al presentar el Plan de Choque Regional ante el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, en agosto.

Las autoridades departamentales insistieron en el llamado a hacer un uso responsable del agua, evitar las quemas y consultar los pronósticos y alertas emitidos por el Ideam y las autoridades municipales.