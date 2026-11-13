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Exesposa de Germán Vargas Lleras tercia en pelea por afirmaciones del libro de Roy Barreras

Enrique Vargas, el hermano del fallecido Germán Vargas Lleras, está furioso con Roy Barreras. Dice que está calumniando a su hermano porque ya no se puede defender.

Toda la controversia viene del nuevo libro de Roy Barreras, ‘Y se los comió el tigre’, que por cierto está buenísimo. En uno de sus apartes afirma que Germán Vargas Lleras se reunió con Gustavo Petro para hablar de la posible nominación de Luz María Zapata, su esposa en ese momento, como compañera de fórmula de Petro.

De acuerdo, con el delicioso y perverso texto de Roy, Vargas Lleras tenía unos tragos en la cabeza y le dijo a Petro que no nombrara a Luz María y que más bien impulsaran a Luis Felipe Henao para que fuera fiscal general.

Intrigado por el choque de versiones llamé a Luz María Zapata y la invité a que habláramos hoy en El Reporte.

Ella amablemente declinó la invitación pero me autorizó a decir lo siguiente citándola a ella: “Lo que narra Roy Barreras en el libro es sustancialmente cierto, con dos precisiones”.

Según ella, esa noche se emborracharon Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro y al calor de los tragos, Vargas le pidió a Petro que en lugar de nominar a Luz María a la vicepresidencia trataran de apoyar conjuntamente a Luis Felipe Henao para dirigir un ente de control.

Luz María Zapata asegura que no hablaron específicamente de la Fiscalía, pero sí de entes de control, esa es la primera precisión.

La segunda, según la exesposa, consiste en que Germán Vargas Lleras le dijo que a él le había tomado 50 años de su vida llegar a ser vicepresidente, y le preguntó con qué méritos tenía ella para ocupar ese cargo. Roy habla de 25 años, Luz María dice que fueron cincuenta.

Enrique Vargas ha dicho “mi hermano está muerto, pero nosotros estamos acá para defender su buen nombre”. La familia pedirá una rectificación.

No les auguro mucho éxito en ese intento.

Bonus track

Otra historia de familia. Germán Calderón España fue abogado de la campaña del presidente Abelardo de la Espriella y fugaz director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado hasta la semana pasada.

Aspira al Consejo de Estado y sigue en la órbita del presidente, tanto que ayer presentó una demanda ante la autoridad electoral contra el encuestador César Caballero por atreverse a opinar sobre la popularidad del Jefe de Estado basado en una encuesta no publicada y realizada por la firma Cifras y Conceptos.

Lo increíble es que mientras él presentaba esa demanda a favor de Abelardo, que por cierto se nota hecha de afán y con deficiente razonamiento jurídico, un hermano suyo presentaba una acción de tutela contra el presidente.

Juan Carlos Calderón España habla en El Reporte Coronell:

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Dos familias, dos noticias.