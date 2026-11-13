Dignidad Agropecuaria cuestiona 100 días del presidente Abelardo de la Espriella

Armenia

A 100 días del actual gobierno, en el marco de un encuentro en Armenia el director de Dignidad Agropecuaria Colombia Oscar Gutiérrez cuestionó que en campaña establecen unas posiciones, pero luego llegan al poder y cambian las mismas afectando a los más vulnerables.

Destacó que el tema más preocupante es el de la reforma tributaria porque siempre el gobierno actual dijo que no lo implementarían, pero ya presentaron el proyecto.

Sostuvo que el anterior proyecto es lamentable en el objetivo que tiene de recaudar una suma importante, sin embargo, es a costa de bajarle los impuestos a los megas ricos y subiéndoselos a los mega pobres.

“Muy grave, porque realmente se hacen elegir con unas posiciones y llegan a gobernar cambiando la posición. Entonces dijeron que no iban a hacer reforma tributaria y acaban de presentar un proyecto pues que es lamentable en el objetivo que tiene de recaudar una suma gigantesca bajándole los impuestos a los mega ricos y subiéndole los impuestos a los que yo llamo ahora mega pobres”, mencionó.

Dijo que lo llama así porque realmente no tienen mayor cosa y deberán pagar un IVA que no les devolverán porque se requiere facturación electrónica que debe ser sustentado con un buen internet lo que al final es un gran engaño a los consumidores.

“Realmente son gentes que no tienen prácticamente mayor cosa que van a pagar un IVA que no les van a devolver porque ¿cuál IVA les van a devolver en dónde si se requiere facturación electrónica y lo primero para eso es tener super internet y el país prácticamente en las zonas agrarias el internet que tienes mínimo, entonces ahí hay un gran engaño realmente a los consumidores", dijo.