Air-e gira primeros $600.000 millones para pagar deuda con térmicas

La empresa Air-e Intervenida confirmó el desembolso de los primeros $600.000 millones destinados principalmente al pago de obligaciones con los generadores térmicos, como parte del plan de respaldo financiero dispuesto por el Gobierno Nacional para garantizar la continuidad del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El agente especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla, explicó que estos recursos permitirán atender parte de las obligaciones con las empresas generadoras, en medio de las dificultades de liquidez que enfrenta la compañía y de las presiones sobre el mercado energético por el fenómeno de El Niño.

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El desembolso hace parte del esquema de financiación de hasta $1,2 billones aprobado por el Gobierno Nacional. El CONPES 4216 autorizó una garantía de la Nación para que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos pueda contratar operaciones de crédito público destinadas a sostener la prestación del servicio mientras se avanza en la recuperación financiera de Air-e.

El directivo anunció además que se espera concretar en los próximos días una nueva gestión por $300.000 millones, que permitiría avanzar en el pago de obligaciones correspondientes a agosto, septiembre y octubre. Air-e Intervenida, por su parte, ha aportado cerca de $14.000 millones a este esfuerzo.

El respaldo financiero llega en un escenario de elevada presión sobre las cuentas de la compañía. Según el CONPES, a corte del 30 de septiembre Air-e tenía $6,293 billones en cuentas por pagar, de los cuales $4,374 billones correspondían a obligaciones generadas después de la toma de posesión.

El documento también reportó que la empresa tenía 1.429.747 clientes facturados, pérdidas de energía del 32,96 % y un recaudo equivalente al 70,96 % de lo facturado. En septiembre, facturó $459.789 millones y recaudó $326.266 millones, para una brecha de $133.523 millones.

El reto: pasar del alivio financiero a una solución estructural

El Gobierno ha planteado que el crédito constituye una medida transitoria para evitar que los problemas de liquidez de Air-e afecten la continuidad del servicio, mientras se construye un modelo sostenible para la empresa y para el mercado eléctrico de la región Caribe.

En ese sentido, Castilla Andrade reveló que durante sus primeros dos meses de gestión se han realizado más de 50 reuniones con entidades del Gobierno, organismos reguladores, Congreso y actores del sector para avanzar en una solución empresarial estructural.

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La meta es contar antes del 31 de diciembre con una hoja de ruta que permita definir el modelo de prestación del servicio y atender los problemas financieros y operativos que afectan a la compañía.

Uno de los principales obstáculos está relacionado con las pérdidas de energía y el bajo recaudo. Actualmente, Air-e reporta pérdidas cercanas al 32 % de la energía que compra y deja de recibir aproximadamente $109.000 millones mensuales por facturación no recaudada.

Una tarifa por debajo del promedio nacional

En medio del proceso de recuperación, Air-e Intervenida destacó que mantiene la cuarta tarifa de energía más baja del país, pese al incremento registrado entre septiembre y octubre.

La tarifa pasó de $873 a $936,63 por kilovatio hora, mientras que el promedio nacional se aproxima a los $992 por kilovatio hora.

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Según Castilla Andrade, cerca del 50 % de la energía que comercializa Air-e se adquiere en bolsa, lo que representa una presión financiera para la empresa frente al costo de la energía comprada mediante contratos con generadores.

El aumento reciente estuvo relacionado principalmente con el componente de restricciones, que subió cerca de $65 por kilovatio hora. De acuerdo con el directivo, sin las medidas regulatorias adoptadas en la actual coyuntura, el impacto sobre la tarifa habría podido ser mucho mayor.