Patrullera resultó herida tras balacera con asaltantes en Puerto Colombia, Atlántico

Momento en que la patrullera resulta herida. Foto: Captura de video.

Como Cindy Marion Mora Páez, de 37 años fue identificada la patrullera de la Policía que resultó herida tras una balacera con unos asaltantes momentos en que cometían un hurto a un establecimiento comercial.

El hecho, que se presentó este jueves en la tarde, se registró en una Estación de Servicio en el municipio de Puerto Colombia.

Según el reporte policial, la patrullera ya había culminado su servicio de disponibilidad y estaba disponiéndose a hacer entrega de los elementos asignados.

¿Quién en el responsable?

En el informe policial, se indica que el responsable de este hecho sería un hombre conocido con el alias de ‘El Animal’, dedicado al hurto de prendas de oro.

Además, tiene cinco anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, receptación, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego.