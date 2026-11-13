“Es revictimizante”: Abogado de surfista tras instalación de valla a favor de ‘Juancho Kily’

Polémica por la instalación de una valla en el municipio de Puerto Colombia en defensa de ‘Juancho Killy’, señalado de un abuso sexual contra una surfista de 16 años.

La valla está instalada en el sector conocido como la Y de los Chinos, una de las entradas al municipio de Puerto Colombia y que dice: “Soy inocente. Mi libertad es de todos. Juan Álvarez libre”.

Ante esto, Julio R. Del Villar, abogado de la víctima indicó que ya han interpuesto las solicitudes correspondientes para el desmonte de dicha valla.

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Piden desmontar la valla

“No entendemos como las autoridades competentes se presenten para otorgar un permiso de esta clase, para establecer una valla de esta índole, de difamación que va contra toda realidad”, indicó a Caracol Radio.

Por otra parte, calificó que la instalación de esta valla revictimiza a la surfista de 16 años que denunció el presunto caso de abuso sexual.

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Denuncia revictimización contra la joven surfista

“Aunque todos tenemos la presunción de inocencia es un chiste de mal gusto, sobre todo para la víctima porque ella se atrevió a denunciar y con esta pancarta lo que se intenta demostrar es que ella está mintiendo. Es decir, hay revictimización con la víctima”, dijo.

Cabe recordar que Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como Juancho Killy, permanece en la cárcel El Bosque de manera preventiva, mientras avanza la investigación en su contra por abuso sexual