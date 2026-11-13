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13 nov 2026 Actualizado 03:26

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Juez ordena retomar la audiencia preparatoria de juicio contra Day Vásquez por violación de datos

La audiencia se llevará a cabo el 19 de noviembre.

Day Vásquez. Foto: Getty Images.

Day Vásquez. Foto: Getty Images.

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El juzgado municipal penal 027 de conocimiento de Barranquilla ordenó que se retome la audiencia preparatoria de juicio contra Day Vásquez por violación de datos a partir de este jueves, 19 de noviembre.

Así lo dio a conocer el juzgado tras ser notificados de la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla que declaró improcedente una acción de tutela por parte de la defensa de Vásquez indicando sobre una vulneración de “su derecho fundamental al debido proceso”

La acción de tutela se interpuso por la decisión adoptada en la audiencia preparatoria del 22 de septiembre del 2026 en donde se ordenó culminar el descubrimiento probatorio antes de resolver la solicitud de rechazo formulada por la defensa y se negó, por improcedente, el recurso de apelación interpuesto contra dicha orden de dirección procesal.

Así las cosas, el juzgado ordenó que una vez culmine la audiencia de pruebas, se llevará a cabo la audiencia de juicio oral, por lo pronto, hasta el 11 de febrero de 2027.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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