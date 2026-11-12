Comercio alista el Black Cúcuta

Cúcuta

Con el propósito de oxigenar el sector económico de los empresarios y vendedores golpeados por la baja en las ventas, el sector comercial de Cúcuta se prepara para la llegada del “Black Cúcuta” del 27 al 29 de noviembre, donde los establecimientos de la ciudad ofrecerán tres días de promociones especiales, una iniciativa diseñada para que la ciudadanía adelante sus compras navideñas y dinamizar la economía local.

La jornada hace parte de la campaña institucional “Cúcuta te espera”, una articulación entre la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, Fenalco y los principales lugares comerciales de la capital.

“Esta es una estrategia que se gesta de la unión gremial y todos los centros comerciales, los líderes gremiales, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía, la Gobernación, Fenalco, y todos los comerciantes porque entendimos que unidos somos más fuertes y tenemos que generar una imagen positiva de nuestro territorio… Estamos generando esa estrategia para decirle al turista que puede venir a Cúcuta, acá te estamos esperando, acá te queremos atender y por supuesto rescatar una temporada difícil por la que estamos pasando por factores externos”, explicó Lorena Gegen, secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Cúcuta.

De acuerdo con la funcionaria, en esta edición participarán todos los centros comerciales de la ciudad, entre ellos Ventura Plaza, Unicentro y el Centro Comercial Oití, los cuales ya vienen promoviendo campañas para atraer compradores locales y visitantes.

Además, la Secretaría de Desarrollo Económico habilitó canales directos de coordinación, incluyendo grupos de trabajo en WhatsApp y mesas de seguimiento mensual, para que los comerciantes independientes puedan integrarse a la jornada de promoción y no queden por fuera de esta estrategia.

“La unión gremial tiene que ser para todo el año con una programación estratégica de todas las actividades que se tienen que hacer en torno al comercio, en torno a la economía y en torno al turismo, también en torno a todas esas alianzas binacionales que estamos organizando desde la Secretaría para atraer a estos empresarios venezolanos, donde próximamente tendremos una rueda de negocios con un gremio vecino, vienen 60 empresarios venezolanos a hacer negocios con nuestro gremio que está ubicado en el barrio La Merced”, detalló Gegen.

Con estas acciones, el sector productivo espera revertir el bajonazo económico y ofrecerle a los nortesantandereanos ofertas en todos los artículos de consumo, donde se verá beneficiado el gremio de calzado, ropa, accesorios navideños, centros de belleza y restaurantes