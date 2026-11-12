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12 nov 2026 Actualizado 14:08

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Operación ‘Mano de Hierro’ en Bucaramanga: 136 capturas, extinción de dominios e incautaciones

El presidente volvió a encarar a los delincuentes capturados durante el operativo.

Operación Mano de Hierro. Fotos: captura de video

Operación Mano de Hierro. Fotos: captura de video

Operación Mano de Hierro. Fotos: captura de video
Bucaramanga
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Se conocieron los resultados de la Operación ’Mano de Hierro’, desarrollado en la madrugada de este jueves en la ciudad de Bucaramanga y liderado por el presidente Abelardo De La Espriella: 136 capturas de delincuentes, entre ellos, ‘Rudeiker‘, perteneciente a la banda de “Collins” y reconocido por ser un sicario venezolano.

También capturaron a ‘Rulos’, acusado de secuestrar a una familia y cobrar hasta $500 millones por su liberación; alias ‘Wilson’, capturado varias veces por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, perteneciente a los “Clavelianos” y responsable del tráfico de drogas en esta parte del país.

Además, capturaron a otro que trabajaba con Julio, quienes acabaron con la vida de una menor de 15 años.

Más resultados de la operación

Otros resultados del operativo desarrollado en Santander son: 70 allanamientos, 12 armas de fuego y 27 celulares recuperados, la extinción de dominio de bienes tasados en $1.541 millones y más de 4.640.000 de dinero incautado.

La ofensiva fue contra el narcotráfico y las estructuras criminales de Santander, y la desarrollaron los integrantes del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR).

El presidente reiteró en que seguirán desarrollando esta clase de operativos en el resto de ciudades del país.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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