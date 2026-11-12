Muere militar ruso tras atentado a su vehículo en San Petersburgo

Un militar ruso patrulla el territorio de la central nuclear de Zaporizhzhia en Energodar el 1 de mayo de 2022. (Photo by ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images) / ANDREY BORODULIN

Un coronel de las Fuerzas Armadas de Rusia murió a consecuencia de un atentado con dinamita contra su vehículo en el barrio de Shúshari de San Petersburgo, según informó el medio digital local Fontanka.

Según Fontanka, el militar, cuya identidad no ha sido revelada, murió en el acto a consecuencia de las heridas recibidas.

En el lugar del ataque ya se encuentran agentes de la policía que establecen las circunstancias del siniestro. Las autoridades locales bloquearon la autopista aledaña.

El medio, que inicialmente informó que la víctima estaba acompañada de un familiar que resultó herido, indicó que, abordó el vehículo solo, según se pudo constatar con la grabación de una cámara de vigilancia local. Además, indicó que a consecuencia de la explosión también resultó dañado un autobús de transporte público, en el que varias ventanillas saltaron a consecuencia de la onda expansiva.

El Comité de Instrucción de Rusia incoó una causa penal por asesinato, sin presentar hasta el momento hipótesis sobre quién podría haber organizado y perpetrado el atentado.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania varios militares rusos, incluyendo oficiales de alto rango, han muerto a consecuencia de atentados con dinamita, atribuidos a los servicios de inteligencia ucranianos. El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en diciembre en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.