Se reportan problemas en los sistemas eléctricos del aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Medellín

El aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro reporta durante la mañana de hoy jueves, 12 de noviembre, algunas dificultades y novedades técnicas en su sistema eléctrico.

Las razones de las fallas

Desde la concesionaria de este terminal aéreo, Airplan, explicaron que “durante la madrugada de este jueves, en el inicio de las labores de mantenimiento programadas en la subestación principal de energía, se presentó una novedad técnica en uno de los sistemas de protección eléctrica del aeropuerto”.

Debido a esta anomalía en las labores de mantenimiento, se dio una afectación en algunos circuitos eléctricos de la terminal de pasajeros, principalmente en sistemas de iluminación.

Afectaciones

Además de los sistemas de iluminación de este terminal aéreo, hubo una suspensión temporal en el servicio de control migratorio por la baja visibilidad, lo cual se extendió por más de cinco horas en la madrugada de este lunes.

Este control se vio afectado desde la media noche hasta cerca de las 6 de la mañana de este 12 de noviembre.

Debido a estas novedades hay retrasos en cuatro vuelos internacionales que estaban programados para salir desde este aeropuerto.

Algunos pasajeros indicaron que en la zona comercial, en las salas de abordaje y corredores, había afectaciones de iluminación.

Por esta anomalía que ocurrió en la madrugada de este jueves, las unidades de respaldo del aeropuerto fueron activadas y en esta mañana continúan operando.

Las plantas de energía, las comunicaciones y los módulos de atención a los pasajeros mantienen su prestación del servicio en las primeras horas de este jueves, 12 de noviembre.

Soluciones del aeropuerto

Desde Airplan aclararon que “los equipos técnicos del aeropuerto trabajan de manera ininterrumpida en la implementación de soluciones provisionales que permitan restablecer gradualmente los circuitos afectados y recuperar las condiciones normales de operación en las áreas impactadas”.

El aeropuerto mantiene coordinación permanente con las autoridades y las diferentes entidades que desarrollan sus actividades en la terminal, con el propósito de mitigar los impactos para los usuarios y avanzar en la normalización de las condiciones de servicio.

Recomendaciones a los pasajeros

Desde el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro recomendaron a los pasajeros mantener la comunicación directa con las diferentes aerolíneas para verificar el estado de los vuelos y estar atentos a los canales oficiales de comunicación.

Durante la jornada de este jueves se mantiene la operación aérea desde y hacia este terminal aéreo y desde Airplan esperan el restablecimiento completo del servicio de energía eléctrica en las próximas horas.