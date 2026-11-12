Integrante del Clan del Golfo fue abatido en combates con el Ejército en Andes, Antioquia

Un abatido y un capturado dejaron los combates del Clan del Golfo con el Ejército en el Suroeste antioqueño. Foto: Cuarta Brigada.

Andes, Antioquia

Un presunto integrante del Clan del Golfo murió y otro fue capturado durante combates con tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño.

Los enfrentamientos se registraron en las últimas horas en la vereda El Barcino, donde soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, adelantaban operaciones militares contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte del Ejército, durante los combates murió un hombre conocido con el alias de ‘Saltarín’, señalado de tener injerencia delictiva en los municipios de Tarso y Pueblorrico. En medio de la operación también fue capturado alias ‘Marlon’, quien presuntamente pertenecería a la misma organización criminal.

Otros detalles

Las autoridades informaron que durante el operativo fueron incautados una pistola, 12 cartuchos, un proveedor y una motocicleta. Además, los uniformados localizaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado que se encontraba en la zona.

Según el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe a las capacidades armadas y logísticas del Clan del Golfo, estructura que mantiene presencia delictiva en diferentes municipios del Suroeste antioqueño.

Las autoridades aseguraron que continuarán desarrollando operaciones militares para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales y fortalecer la seguridad de las comunidades de esta subregión de Antioquia.