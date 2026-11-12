Capturaron a un mototaxista que agredió a un guarda de tránsito y a una mujer en Medellín

Capturado mototaxista por agredir a un guarda de tránsito y a una mujer en Medellín- foto Secretaría de Movilidad

Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó una agresión de la que fueron víctimas un guarda de tránsito y una mujer que conducía un carro. El presunto agresor fue capturado por la policía.

Según el reporte de Pablo Ruiz, jefe de ese despacho, la agresión se reportó en el barrio Robledo de la capital antioqueña cuando un motociclista tuvo un incidente de tránsito con una mujer que conducía un carro; durante el altercado, el hombre habría generado daños en el carro de la mujer. Le arrojó una piedra y le quebró un vidrio.

Continúa el reporte indicando que el agresor intentó huir ante la intervención del agente, pero antes le lanzó la motocicleta, generándole una herida de gravedad en un hombro.

“El capturado quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación tras las denuncias penales instauradas por el agente lesionado y la conductora afectada. Agradezco de corazón la solidaridad y el respaldo de la comunidad para con nuestro agente. Es prioridad absoluta cuidar la vida y la integridad de todos los ciudadanos en las vías”.

Agrega que el motociclista fue capturado gracias a la reacción de la ciudadanía; la moto fue inmovilizada porque estaba prestando el servicio de transporte público en un vehículo no autorizado. De otro lado, deberá responder penalmente por los presuntos delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.